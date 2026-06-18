Niet alleen de nummers één en twee van elke groep op het WK voetbal gaan naar de knock-outfase, ook de acht beste nummers drie mogen hun verblijf in het toernooi verlengen. Nu de eerste speelronde erop zit, kan de eerste balans op worden gemaakt in de stand. Het Nederlands elftal staat er wat dat betreft het beste voor.

Er zijn nog twee groepsduels te spelen door alle 48 landen op het WK, dus is de strijd om die felbegeerde plek drie nog lang niet beslist. Toch kunnen de eerste punten maar vast binnen zijn. Oranje speelde met 2-2 gelijk tegen Japan en daarmee staat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nu bovenaan de ranglijst van nummers drie op het WK.

Nederland nummer drie

Zweden won met klinkende cijfers (5-1) van Tunesië en staat bovenaan in Groep F van Oranje. Omdat Japan minder gele kaarten pakte tegen het Nederlands elftal, staan de Aziaten boven Oranje en moet Koeman het nu even doen met plek drie. Door de 2-2 doet Oranje het van alle nummers drie momenteel wel het beste. Vier wedstrijden eindigden eveneens in een gelijkspel, maar dat werd 1-1, waardoor die landen onder 'ons' staan.

Er vallen na de groepsfase maar vier nummers drie en alle nummers laatst af. In totaal gaan er zestien van de 48 landen maar naar huis, dus de kans is aannemelijk dat een land met drie punten zeker is van de volgende ronde. Vier punten is een zekerheid, dus zal Nederland in ieder geval moeten winnen van óf Zweden óf Tunesië. Oranje zou natuurlijk ook nog makkelijk bij de nummers 1 en 2 kunnen eindigen en zich geen zorgen hoeven maken om de strijd om plek drie.

Stand in strijd om plek drie

Nederland - 1 punt (2-2) Brazilië - 1 punt (1-1) België - 1 punt (1-1) Qatar - 1 punt (1-1) Portugal - 1 punt (1-1) Spanje - 1 punt (0-0) Tsjechië - 0 punten (1-2) Ecuador - 0 punten (0-1)

Panama - 0 punten (0-1) Senegal - 0 punten (1-3) Jordanië - 0 punten (1-3) Turkije - 0 punten (0-2)

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