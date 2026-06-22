Het WK voetbal is momenteel in volle gang en met liefst 104 wedstrijden staat het zo goed als vast dat er meer doelpunten dan ooit gaan vallen. Daarbij helpt het ook mee dat wereldsterren als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Harry Kane op het toernooi vooralsnog lekker op dreef zijn. Bekijk hier de topscorers

Halverwege de tweede speelronde staat Lionel Messi gedeeld bovenaan de topscorerslijst. Van de drie leiders is hij echter de enige die nog maar één duel speelde. De Duitse spits Deniz Undav en Jonathan David hadden twee wedstrijden nodig om net als de Argentijn drie goals te maken. Oranje-aanvallers Brian Brobbey en Cody Gakpo staan na hun twee doelpunten tegen Zweden gedeeld vierde.

Topscorers aller tijden

Messi is na zijn hattrick tegen Algerije ook gedeeld topscorer aller tijden van het WK. De Argentijn heeft net als Miroslav Klose zestien keer gescoord. De Duitse aanvaller had daar wel drie duels minder voor nodig: 24 om 27. Kylian Mbappé kan dit WK ook zomaar de topscorer aller tijden worden, want hij staat na vijftien WK-duels al op veertien treffers.

Lionel Messi (Arg) - 16 doelpunten

Miroslav Klose (Dui) - 16

Ronaldo (Bra) - 15

Kylian Mbappé (Fra) - 14

Gerd Müller (Dui) - 14

Just Fontaine (Fra) - 13

Pelé (Bra) - 12

Sandor Kocsis (Hon) - 11

Jürgen Klinsmann (Dui) - 11

Harry Kane (Eng) - 10



Johnny Rep - 7

Dennis Bergkamp - 6

Rob Rensenbrink - 6

Wesley Sneijder - 6

Robin van Persie - 6

Arjen Robben - 6

Cody Gakpo - 5

Johan Neeskens - 5



*Dikgedrukte spelers zijn actief op dit WK.

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