Voor Lamine Yamal zijn de komende weken hét moment om zich aan de hele wereld te laten zien. Het achttienjarige supertalent van FC Barcelona staat voor zijn eerste WK, maar daar lijkt hij nog niet zenuwachtig voor. Donderdag deed Yamal in alle rust nog even een alledaagse activiteit.

Voor Yamal zal het WK naar alle waarschijnlijkheid beginnen met een valse start. De buitenspeler van Barça kampt nog met een blessure, waardoor hij niet voluit mee zal kunnen doen in de groepsfase. Spanje neemt het op tegen Kaapverdië, Saudi-Arabië en Uruguay in die volgorde. De verwachting is dat Yamal rustig gebracht zal worden door coach Luis de La Fuente. In Spanje leeft de hoop dat de buitenspeler in de laatste groepswedstrijd weer voluit mee kan doen.

Yamal lijkt zich echter nog geen zorgen te maken om zijn inzetbaarheid op het WK. Via zijn Instagram deelt hij een reeks plaatjes van zijn eerste dagen in Amerika. Zo staat hij op de foto met zijn voetbalvrienden Gavi (FC Barcelona) en Nico Williams (Athletic Bilbao). Yamal deelt zelfs nog een kiekje dat hij in de tandartsstoel ligt voor controle. Of hij de tandarts ook in Amerika bezocht, is niet af te leiden uit de foto. Toch zorgde één specifieke foto voor wat verbazing online.

Lamine Yamal in de supermarkt

Dat was de foto van Yamal in de supermarkt. Eerder kwam er ook al een video naar buiten dat de Spaanse buitenspeler wat inkopen deed bij de bekende Walmart in Fort Oglethorpe te Georgia. En dat terwijl Yamal met Spanje op een luxe resort verblijft in Chattanooga in Tennessee. De Spaanse ploeg zal een groot aantal eigen chefs mee hebben, waardoor veel mensen zich afvragen wat Yamal zelf in een supermarkt doet. Daarnaast vragen de Spanjaarden zich af wat de buitenspeler in een supermarkt doet op dertig kilometer van de thuisbasis van de Spaanse ploeg in Tennessee.

Lamine Yamal & Walmart is a combo we never expected 😂



(via TT/poopyyyunderwear) pic.twitter.com/th0mDSQ4cv — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 11, 2026

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