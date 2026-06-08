De Spaanse voetballers kunnen in hun openingswedstrijd op het WK 2026 tegen Kaapverdië rekenen op aanvallende sterren Lamine Yamal en Nico Williams. Dat heeft bondscoach Luis de la Fuente, de trainer van de regerend Europees kampioen, bevestigd.

De achttienjarige vleugelaanvaller Lamine Yamal van FC Barcelona en Nico Williams van Athletic Bilbao misten het einde van het clubseizoen door hamstringblessures, maar hun medische toestand is aanzienlijk verbeterd. Ook vleugelaanvaller Victor Munoz van Osasuna zou beschikbaar moeten zijn.

'Het herstel verloopt zeer goed'

Geen van deze drie spelers reisde echter af naar Mexico voor de generale repetitie tegen Peru (dinsdag om 4.00 uur en bleef in het trainingskamp van het nationale team in de VS. Toch kon de Spaanse bondscoach zijn landgenoten geruststellen. "Het spijt ons dat ze er niet bij zijn, maar het medische team adviseerde hen in het kamp te blijven. Alle drie zouden ze klaar moeten zijn voor de eerste wedstrijd op het WK. Het herstel verloopt zeer goed en hun toestand verbetert voortdurend,” aldus De la Fuente.

Europees kampioen Spanje begint het WK op 15 juni in Atlanta tegen debutant Kaapverdië. Daarna volgt in dezelfde stad een duel met Saoedi-Arabië en de groepsfase wordt afgesloten in het Mexicaanse Guadalajara tegen Uruguay.

Opvallende blessure

Yamal maakt het dus goed in het Spaanse trainingskamp. Dat laat de jonge rechtsbuiten van FC Barcelona ook merken in een recent YouTube-video van het Spaanse team. In deze video onthulde hij naast zijn hamstring een andere opvallende blessure. "Ik verbind mijn hand omdat ik tijdens het PlayStationen tegen de tv stootte en mijn vingers bezeerde. Daarna is mijn hand een keer enorm opgezwollen. Ik heb het verband gewoon laten zitten, alsof ik Karim Benzema was. Ik vind dat het er geweldig uitziet, dus ik houd het."

Ook deed Yamal een opvallende belofte als hij met zijn land met het WK wint. "Ik beloof dat als ik het WK win, ik mijn baard en snor drie weken laat groeien', aldus de Spaanse sterspeler.

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