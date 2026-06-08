Voor het WK voetbal wordt alles uit de kast getrokken om het een memorabel toernooi te maken. Veel artiesten springen er gretig op in en maandag werd er zelfs een oud lied van de populaire kinderserie Bassie & Adriaan afgestoft om er een nieuwe zwengel aan te geven. In de videoclip speelt een aantal (oud-)topvoetballers de hoofdrol.

Het Bassie & Adriaan-nummer 'Rustig, rustig, rustig' is vernieuwd. Dat schrijft Aad van Toor van het iconische duo maandagochtend op Instagram. Het lied is door producer Russo omgeschreven tot een nieuwe single voor een Snickers-reclame rond het WK voetbal van 2026.

De videoclip van het nieuwe nummer is maandagochtend online verschenen. In het filmpje is Van Toor te zien met diverse mensen uit de voetbalwereld, zoals Jaap Stam, Bas Nijhuis en Sjaak Polak, en Russo. Ook Robin, de beroemde robot uit de series van Bassie & Adriaan, speelt een rol in de commercial. Zelfs José Mourinho is gestrikt voor de rol van ‘Calm One’ in de internationale TV-commercial.

Grote namen

Naast Stam, Polak en Nijhuis maken bekende voetbaliconen Tom Beugelsdijk, Jeroen Heubach, Ali Boussaboun en Eric Meijers hun debuut in de muziekstudio. Met het lied wil Snickers voetbalfans eraan herinneren dat, hoe lang de VAR-beslissing ook lijkt te duren, een snelle snack de ideale manier is om weer tot jezelf te komen. Uit onderzoek blijkt volgens het persbericht namelijk dat 55 procent van de voetbalkijkers aangeeft geïrriteerd te raken tijdens het wachten op een eindoordeel van de VAR.

'Maar goed dat er in mijn tijd geen VAR was'

Voor oud-voetballer Tom Beugelsdijk was de opname van het lied een bijzondere ervaring: “Ondanks dat zingen niet mijn sterkste punt is, was het genieten om met al die bekende koppen dit lied op te nemen. De frustratie over de VAR herken ik maar al te goed. En eerlijk: maar goed dat er in mijn tijd geen VAR was. Dan had ik waarschijnlijk vaker eerder mogen douchen.”

Het originele nummer werd geschreven voor het album Bassie & Adriaan als geheime agenten uit 1982 en was te horen in de televisieserie Bassie & Adriaan: De Huilende Professor, die in hetzelfde jaar verscheen. "En nu, 44 jaar later, is het nummer door de creatieve duizendpoot Russo omgetoverd tot een VAR-WK-single", aldus Van Toor. De 83-jarige acteur laat weten "enorm trots" te zijn op de samenwerking.

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