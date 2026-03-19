Opmerkelijk nieuws tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. In alle gemeentes van Nederland werd flink gestemd en dat heeft, uit voetbalperspectief, een opmerkelijk gevolg. Een markante oud-voetballer gaat in Den Haag de gemeenteraad in. Niemand minder dan cultheld Tom Beugelsdijk profiteert van onverwachts succes van 'zijn' partij.

Beugelsdijk is een voormalig Eredivisie-verdediger en speelde voor FC Dordrecht, FSV Frankfurt, Sparta en Helmond Sport, maar is vooral bekend uit zijn tijd bij ADO Den Haag. Daar was hij jarenlang een absolute publiekslieveling en werd hij een cultheld in de Vriendenloterij Eredivisie. Beugelsdijk werd het toonbeeld van een 'echte Hagenees' en dus is het niet zo gek dat zijn politieke carrière zich ook afspeelt in de stad.

Enkele maanden geleden werd duidelijk dat Beugelsdijk zich verkiesbaar zou stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij sloot zich aan bij de partij van Richard de Mos. Diens partij Hart voor Den Haag boekte een enorme verkiezingswinst en is met afstand de grootste partij van de gemeente met vooralsnog 16 van de 45 zetels. Dat heeft ook gevolgen voor Beugelsdijk, die met deze site sprak tijdens een persevenement voor het tv-programma Football Island.

Beugelsdijk (35) stond namelijk als nummer vijftien op de lijst en dus is de kans groot dat we hem in de gemeenteraard gaan zien. Dat hangt uiteraard af van de definitieve uitslag en eventuele voorkeursstemmen, maar Beugelsdijk weet al waar hij zich vooral voor wil in gaan zetten. "Ik richt me alleen op sport", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Geen andere zaken, van sport heb ik verstand en ik hou ervan. Ik ken veel mensen en sportverenigingen in Den Haag. Dus dat."

Zoekende

Voor Beugelsdijk was de stap van topsport naar de politiek niet zo groot, 'want daar ben ik al mijn hele leven mee bezig en nu ook'. Toch was het na zijn voetbalpensioen nog wel even zoeken naar wat hij wilde. "Als voetballer heb je een vast ritme. Je kunt niet je baas bellen dat je niet komt. Als je met dat ritme stopt, is het wel even zoeken. Ook wel lekker, maar ik vind het vooral lekker om hiermee bezig te gaan."

ADO is kampioen

Voetballen op hoog niveau doet Beugelsdijk in elk geval niet meer. Afgelopen zomer besloot hij dat het ook bij Scheveningen, een club uit de top van het amateurvoetbal, te stoppen. Zijn geliefde ADO vierde eerder deze week wel feest, want het dwong promotie af naar de Eredivisie. De club keert na vijf jaar terug op het hoogste niveau en maakt ook nog kans op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie.

Zak chips

Clubicoon Beugelsdijk was er niet bij toen ADO Den Haag eerder deze week promoveerde. "Ik was er niet bij vanwege de kinderen, ik keek languit vanaf de bank met een zak chips. Ik sprong zo hoog joh, stootte bijna m'n hoofd tegen het dak", grapt de voormalig verdediger. "ADO hoort gewoon in de Eredivisie, als derde grootste stad van het land. Hier snakken de stad, de supporters en de club naar. Hoe gaaf is het dat Feyenoord, Ajax en PSV weer op bezoek komen?"