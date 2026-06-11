Na maanden van voorpret begint vandaag (donderdag) eindelijk het WK voetbal. Mexico is een van de drie gastlanden en trapt af met het openingsduel tegen Zuid-Afrika in groep A. De Mexicanen zijn verzot van voetbal en dat weten we in Nederland inmiddels ook. Nog altijd zijn ze in het Noord-Amerikaanse land ziedend vanwege een meeslepend duel met het Nederlands elftal.

Mexico haalde in 1970 en 1986 de kwartfinales van het wereldkampioenschap en dat is tot de dag van vandaag het beste resultaat ooit van het land. Maar liefst zeven keer op rij was de achtste finales het eindstation en vooral de editie van 2014 in Brazilië doet nog altijd heel veel pijn in het land. Mexico speelde in een bloedheet Fortaleza tegen het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal en leek lange tijd hard op weg naar een sensatie tegen Oranje.

Giovani Dos Santos verraste keeper Jasper Cillessen kort na rust (0-1) met een schot van afstand en hield vervolgens lange tijd stand. Oranje probeerde van alles, maar beet zich voortdurend stuk op de verdediging en de geweldig keepende Guillermo Ochoa. Pas in de 88ste minuut maakte Wesley Sneijder gelijk. Verlengen dus, zou je denken. Totdat Arjen Robben in de blessuretijd de bal kreeg.

Arjen Robben zorgt voor boosheid

De vedette liep een Mexicaan voorbij toen captain Rafael Márquez hem de voet dwars probeerde te zetten, letterlijk. Robben ging neer in de zestien. Márquez leek de tenen van Robben inderdaad te raken, al moet worden gezegd dat de sterspeler van Oranje van de gelegenheid gebruik maakte om overtuigend naar het gras te gaan. De Portugese arbiter gaf een discutabele pingel, Klaas-Jan Huntelaar schoot overtuigend binnen en Oranje schakelde de boze Mexicanen uit.

Voor Nederland was het incident slechts een voetnoot in een WK waarin brons werd gewonnen, voor Mexico was het een voetbaltrauma. Kokend van woede waren ze. Een krant noemde Robben een 'clown' en de scheids een 'zakkenroller'. Toen Mexico enkele maanden later oefende tegen Oranje, werd Robben door de Mexicaanse uitfans voortdurend uitgefloten. En er was één fan bij wie het verdriet wel heel lang verwerkt moest worden.

Fan is tien jaar boos

Elke dag schreef een boze Mexicaanse supporter de befaamde woorden No Era Penal op sociale media. 'Het was geen penalty'. Pas na 9 november 2024, tien jaar en 125 dagen na de veelbesproken beslissing besloot hij zijn strijd te staken. De actie van Robben, die het zelf een volkomen terechte pingel vond, is echter nog lang niet vergeten.

De Nederlander figureerde eerder dit jaar als 'WK-schurk' in een reclamespotje voor een in Mexico bekend chipsmerk. Robben is niet de enige voormalig topvoetballer die in deze rol opduikt in de commercial. De ander is de Argentijn Maxi Rodríguez, die Mexico in 2006 op dramatische wijze uitschakelde op het WK.

Nog altijd geen penalty in Mexico

De twee krijgen het zwaar te verduren door de extreem pittige chips in het spotje, maar op het eind van de reclame wordt de vrede getekend. Al laat het chipsmerk er in een Instagrampost twaalf jaar na dato nog altijd geen Mexicaanse twijfel over bestaan: volgens hen was het geen penalty.

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