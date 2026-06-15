Voor voormalig Oranje-international Wesley Sneijder is het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada om meerdere reden bijzonder. Voor de voormalig nummer tien van Oranje betekent de reis naar Amerika niet alleen een voetbaltrip, maar ook een reünie met zijn zoon Xess Xava en ex-partner Yolanthe Cabau van Kasbergen.

In 2010 - net na de verloren WK-finale van Nederland tegen Spanje - stapten Sneijder en Cabau van Kasbergen in het huwelijksbootje nadat de twee elkaar ruim een jaar daarvoor hadden leren kennen tijdens een date in het Amsterdamse bos. Enkele jaren later werden zij ouders van zoon Xess Xava. Na een relatie van ongeveer tien jaar, maakten de twee bekend uit elkaar te gaan.

Cabau van Kasbergen vertrok daarna samen met hun zoon naar Los Angelos, terwijl Sneijder in Nederland bleef wonen. Ondanks dat de twee niet meer samen zijn, is de relatie nog altijd goed. Toch moet de voormalig profvoetballer het veelal doen met videocalls om zijn zoon te zien, omdat de afstand tussen de twee groot is.

Hereniging

Omdat het WK nu gedeeltelijk in de Verenigde Staten plaatsvindt, betekent de reis voor de ex-international ook een hereniging met zijn zoon en ex-partner. Op beelden van RTL Boulevard zijn ze dan ook samen feestend te zien tussen de Oranje-gekleurde mensenmenigte. "Ik ben hier nu ook gewoon om te genieten en ik hoop dat we straks een mooie wedstrijd gaan zien", liet hij vlak voor het duel tussen Nederland en Japan weten. De video kan rekenen op veel liefdevolle reacties, onder anderen rapper Lil' Kleine reageert met een hartje.

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