Bij de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK zaten twee opvallende gasten naast elkaar op de tribune van het Dallas Stadium: Edwin van der Sar en Wesley Sneijder, de nummers één en twee op de lijst met meeste interlands voor Oranje.

Ex-international Sneijder liet onlangs al weten dat hij naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zou afreizen. Zondagavond werd dat bevestigd toen hij verscheen bij de Oranjebus, waar een enorme fanmars met zo’n vijftienduizend supporters plaatsvond. De Oranje-fans zorgden voor een totale gekte.

Op de tribune in Dallas

Later op de avond reisde de recordinternational van Oranje af naar het Dallas Stadium voor de wedstrijd van het Nederlands elftal. Daar zat hij samen met voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar op de tribune. Het duo beleefde samen grote successen bij Oranje en staat nog altijd op de eerste (134) en tweede (130) plaats van spelers met de meeste interlands voor Nederland.

Grote kans voor Donyell Malen

Van der Sar en Sneijder zagen meteen een enorme kans voor Donyell Malen. De spits, die de voorkeur krijgt boven Memphis Depay, maakte zichzelf knap vrij en schoot kiezelhard op het Japanse doel. Zijn poging werd echter knap uit het doel gehouden, waardoor Oranje op zoek bleef naar de openingstreffer.

Op het WK 2006 stonden Van der Sar en Sneijder samen op het hoogste podium. Van der Sar was alas aanvoerder een van de absolute leiders van het Nederlands elftal, terwijl Sneijder juist zijn debuut maakte op een wereldkampioenschap. Nederland schopte het tot de achtste finales, waar Portugal met 1-0 te sterk was in de beruchte ‘Slag van Nürnberg’. Dat verhitte duel liep volledig uit de hand en ging de geschiedenisboeken in door de stortvloed aan gele en rode kaarten.

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