Het Zwitserse voetbalelftal is voor het WK neergestreken in Californië, waar naast de intensieve voorbereiding ook een onverwachte uitdaging wacht. De omgeving van hun trainingscentrum wordt namelijk bewoond door een gevaarlijke diersoort, waarvoor de spelers een officiële waarschuwing hebben gekregen. Datzelfde is het geval met Noorwegen in North Carolina.

Het Zwitserse nationale team onder leiding van coach Murat Yakin bereidt zich voor op het WK in het trainingscomplex van de Joodse Academie in San Diego. Hoewel het team de eerste trainingen al heeft afgewerkt en beelden van hun faciliteiten op sociale media heeft gedeeld, trokken niet de voetbalactiviteiten de aandacht van de fans, maar de waarschuwingsborden voor slangen in de omgeving van het complex.

Volgens lokale informatie komen er regelmatig slangen voor in de directe nabijheid van het trainingscentrum, daarom is de spelers geadviseerd om niet buiten de aangewezen gebieden te komen. Foto's van de waarschuwingen verspreidden zich snel online en veroorzaakten veel reacties.

Zwitserland blijft kalm ondanks gevaar, paniek bij speler Noorwegen

De Zwitserse delegatie neemt de situatie niet dramatisch op. Het teammanagement beschouwt de aanwezigheid van de lokale fauna als een normaal onderdeel van de Californische omgeving. Ze willen niet dat dergelijke omstandigheden de aandacht afleiden van het hoofddoel van het team. Coach Yakin richt zich volgens de media op het handhaven van maximale concentratie van de spelers en de voorbereiding op het toernooi, waar de Zwitsers een historisch succes willen behalen.

De Noren kampen met hetzelfde euvel. Lokale autoriteiten in North Carolina hebben gewaarschuwd voor de giftige koperkopslang. Kristian Thorstvedt, speler van het Italiaanse Sassuolo, vertelde "helemaal niet blij te zijn met dit nieuws".

WK 2026

Zwitserland zit op het WK in Groep B met gastland Canada, Bosnië en Herzegovina en Qatar. Op de laatste zes eindrondes bereikten zij de knockout-fase. Noorwegen daarentegen doet voor het eerst sinds 1998 mee aan het WK. Zij zijn ingedeeld in Groep I met Frankrijk, Senegal en Irak.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover