Voor Dennis te Kloese was het 1-1-gelijkspel thuis tegen AZ zijn laatste thuiswedstrijd met Feyenoord. De directeur neemt na dit seizeon afscheid van de club en dat deed hem zichtbaar veel toen hij het publiek bedankte.

Te Kloese verscheen na afloop van Feyenoord-AZ voor de camera van ESPN. Er was sprake van flinke opluchting bij de algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers. "Het heeft heel lang geduurd voordat we hier zijn aangekomen. Het was niet makkelijk. De ontlading is daardoor heel groot."

Emotioneel afscheid

Een blije Robin van Persie gunde Te Kloese zijn afscheid met de fans in De Kuip. Dat deed de directeur wel wat, want de tranen stonden in zijn ogen toen hij het publiek bedankte. "Ik neem afscheid met tranen in mijn ogen. Het is een moeilijk jaar geweest, met alles erop en eraan. Door dik en dun hebben we de groep en de technische staf gesteund. Dan zie je dat het resultaat uiteindelijk positief is. Daarmee kan er doorgebouwd worden."

De directeur stond voor een moeilijke keuze tijdens de dip die Feyenoord dit seizoen kende. "Achteraf is het makkelijk praten dat het een goede keuze is geweest", zegt Te Kloese terwijl er een klein glimlachje vanaf kan. "Ik heb er eigenlijk altijd in geloofd door de werkethiek die hij heeft en het feit dat hij altijd eerlijk is. Hij komt hier vandaag. Er is niemand met zo'n hart voor Feyenoord als Robin. Daar ligt het niet aan. Ik ben blij dat hij het gered heeft en ik gun hem het beste voor volgend seizoen."

Mexico

Te Kloese gaat volgend seizoen in Mexico aan de slag, het land van zijn vrouw en kinderen. "Het is een persoonlijke keuze. Ik heb me hier nooit onveilig of bedreigd gevoeld, alleen maar gewaardeerd. Ik ben hier nu bijna vijf jaar geweest, maar ik heb verder eigenlijk mijn hele leven in Mexico gewoond. Het voelt dus als naar huis gaan."

