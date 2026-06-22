Luca Zidane heeft geen fijne eerste week van het WK achter de rug. De doelman van Algerije heeft dan ook besloten om na het duel met Argentinië een mentale coach in te schakelen.

Zidane is de vaste doelman van Algerije op het WK. In de eerste groepswedstrijd viel hij negatief op. De zoon van voetballegende Zinedine Zidane moest drie keer vissen door een goal van Lionel Messi. Bij meeredere treffers zag Zidane er niet goed uit en leek het alsof hij meer kon doen om de bal te stoppen. Mede daardoor kreeg de sluitpost nogal wat kritiek te verwerken, vanuit eigen land en andere landen. Daarom heeft Zidane besloten om daar iemand voor in te schakelen.

De keeper werkt sinds deze week met een mental coach. Die leert Zidane omgaan met de druk die op zijn schouders rust als doelman van de Algerijnen. Ook leert de coach de sluitpost om om te gaan met andere zaken. Zo zou er volgens The Sun onrust zijn in het kamp van Algerije, omdat spelers van bondscoach Vladimir Petkovic af willen. Algerije speelt maandagnacht de tweede groepswedstrijd van dit WK. Dan neemt het land het op tegen debutant Jordanië.

Kritiek van zijn vader

Op zijn meest recente persconferentie vertelde Zidane dat de mental coach hem helpt. "Ik heb er nog niet over gepraat, maar ik ben inderdaad aan het werk met een mental coach. Het heeft mijn leven veranderd. Deze dagen is het in voetbal mentaal fit zijn net zo belangrijk als fysiek fit zijn." Ook vertelt hij dat er vanuit zijn bekende familie soms kritiek is. "We hebben het thuis veel over voetbal, maar eigenlijk niet met mijn vader. Mijn moeder is wel wat vaker kritisch", zo vertelt de zoon van de voetballegende Zidane.

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