De Franse voetbalbond lijkt zich na het komende wereldkampioenschap op te maken voor een langverwachte wisseling van de wacht. Hoewel een officiële bevestiging nog ontbreekt, melden meerdere Franse media dat de opvolging van de huidige bondscoach al grotendeels rond is en dat Zinédine Zidane klaarstaat om het stokje over te nemen.

De naam van de voormalig wereldkampioen en ex-trainer van Real Madrid zingt al langer rond in Frankrijk, maar de voetbalbond hield zich tot nu toe bewust op de vlakte. Dat had alles te maken met het respect voor de huidige technische staf en de wens om de focus volledig op het WK te houden. Achter de schermen lijkt de nieuwe koers echter al uitgestippeld.

Zinédine Zidane staat klaar om stokje over te nemen

Bondspresident Philippe Diallo liet in een interview met het Franse Le Figaro doorschemeren dat hij de naam van de opvolger al kent. Zonder die expliciet te noemen, suggereerde hij dat de keuze in feite al gemaakt is. Volgens L’Équipe wordt er al geruime tijd onderhandeld met Zidane over de invulling van zijn technische staf, waarbij de bond en de oud-trainer van Real Madrid dicht bij een akkoord zouden zijn.

Voor Zidane zou het bondscoachschap een logische volgende stap zijn in zijn trainerscarrière. Sinds zijn vertrek bij Real Madrid in 2021 zit hij zonder club, maar hij werd sindsdien herhaaldelijk genoemd als de ideale kandidaat om het nationale elftal te leiden. In de gesprekken met de bond zou met name de samenstelling van zijn staf een belangrijk punt zijn geweest, waarbij zijn vaste assistent David Bettoni opnieuw een prominente rol kan krijgen.

Volgende stap in carrière

Als speler groeide Zidane al uit tot een van de grootste namen uit de Franse voetbalgeschiedenis, maar ook als trainer drukte hij nadrukkelijk zijn stempel. Bij Real Madrid kende hij een uitzonderlijk succesvolle periode, waarin hij onder meer drie keer op rij de Champions League wist te winnen. Daarmee vestigde hij zich direct in de top van het trainersgilde.

Laatste kunststukje Didier Dechamps

Daarmee zou Zidane het stokje overnemen van een van de succesvolste bondscoaches uit de Franse geschiedenis. Didier Deschamps staat sinds 2012 aan het roer bij Frankrijk en leidde het land onder meer naar de wereldtitel in 2018 en meerdere grote finales. Hij blijft nog tot en met het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico actief, waarna zijn lange periode bij de nationale ploeg ten einde komt.

Frankrijk is op het eindtoernooi ingedeeld in een poule met Senegal, Noorwegen en een nog te bepalen tegenstander uit de play-offs.