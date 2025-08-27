In de NFL (American football) moet je niet raar opkijken als je zwaarlijvige spelers tegen komt. Maar de 22-jarige Desmond Watson is de overtreffende trap.

Watson weegt 204 kilogram. Dat is zelfs voor een defensive lineman een beetje aan de zware kant. Zij wegen vaak tussen de 130 en 160 kilogram. Met een reden, want ze moeten duwen, blokkeren en tegenstanders tegen zien te houden. Watson zit boven dat limiet, dus kreeg hij slecht nieuws.

Geen plek in het team

Watson speelde op de Universiteit van Florida voor de Gators. In april werd hij bij de NFL Draft niet gekozen, maar nadien voegde hij zich bij Tampa Bay Buccaneers. Daar was de boodschap hard: afvallen voordat je mee mag trainen. Zonder succes, want hij heeft de 53-koppige selectie voor het nieuwe seizoen niet gehaald.

6'5" 449 lbs rookie DT Desmond Watson has been released by the Bucs, per @gregauman



Watson missed all of camp to work on losing weight pic.twitter.com/1GjhO4RjQa — Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2025

Desondanks is hij wel verzekerd van 77.000 dollar. Dat is onderdeel van het driejarige contract dat hij tekende bij de Buccaneers. Zijn zaakwaarnemer zegt dat de droom om in de NFL uit te komen nog niet is opgegeven. "Hij is nog steeds aan het werk, de klus is nog niet geklaard", verzekerde EJ Gonzalez aan persbureau AP.

Harde boodschap

Teams in de NFL waren de afgelopen maanden in voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat begin september begint. Watson keek van een afstandje toe hoe zijn teamgenoten trainden. Zelf was hij tijdens trainingskamp op de lijst geplaatst met non-football blessures. "De deur is niet voor hem gesloten, maar als je niet traint, ga je waarschijnlijk niet in actie komen", was de harde boodschap van Bucs-trainer Todd Bowles.

Watson had de zwaarste speler ooit kunnen worden in de NFL. Dat twijfelachtige record staat nu op 170 kilogram. Na de draft zei hij: "Ik heb het gevoel dat mijn naam de geschiedenis in is gegaan als de officieel zwaarste speler in de NFL, of zoiets. Dat is een mooi verhaal, maar tegelijkertijd wil ik niet dat dat mijn verhaal wordt. Ik wil bekend staan ​​als een footballspeler, en een goede footballspeler."