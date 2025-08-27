Superster Taylor Swift en NFL-icoon Travis Kelce braken dinsdag letterlijk het internet. Het koppel maakte hun verloving bekend. "Hij is klaar om de volgende stap met Taylor te zetten."

' Jullie leraar Engels en jullie gymleraar gaan trouwen!', schreven Swift en Kelce bij een reeks foto's van de setting en de verlovingsring. De post werd in amper een halve dag liefst 25 miljoen keer geliked. Grote (oud-)sporters als LeBron James, Irene Schouten, Tess Wester en Vivianne Miedema lieten een hartje achter.

Dolgelukkig het nieuwe seizoen in

Volgens een bron voelde Kelce een "enorme opluchting" nadat het nieuws wereldkundig was gemaakt. Hij gaat nu in de zevende hemel het nieuwe seizoen in met Kansas City Chiefs in de NFL. "Het was een goed bewaard geheim. Alleen hun moeders, vaders, Jason en Jasons vrouw wisten ervan, want Travis wilde het grotendeels geheim houden binnen de vrouwenkring", vertelde de bron aan The Sun.

"Ze hielpen hem met het ontwerp en de keuze van de bloemen en het decor. En geen andere vrienden, agenten of teamgenoten wisten ervan totdat het gebeurde", verzekerde de persoon. "Hij belde me en was zo opgewonden. Hij schreeuwde toen hij me vertelde dat hij om haar hand had gevraagd. Je kunt zien dat dit weer een grote stap voorwaarts is in zijn persoonlijke leven. Hij is op dit moment de gelukkigste man op aarde."

Zoektocht naar verlovingsring hele onderneming

Vorig jaar begon al de jacht naar de perfecte ring. Daarvoor ging Kelce stad en land af. "Het kostte hem waarschijnlijk meer dan veertig winkelbezoeken en honderd Zoom-gesprekken en vergaderingen met sieradenexperts om te vinden wat hij zocht", wist de bron. Swifts ring is naar verluidt een briljantgeslepen ring uit een oude mijn van Artifex Fine Jewelry.

Dat specifieke type diamant was vooral populair in de 18e en 19e eeuw en elke ring is volledig uniek. Ze zijn handgeslepen, wat betekent dat er geen twee hetzelfde zijn. Het exacte bedrag dat Kelce heeft betaald, is (nog) niet bekend, maar het zal ongetwijfeld een fortuin hebben gekost.

Trouw- en toekomstplannen

Ook de trouwdatum is nog onduidelijk. De bron verwacht dat het na het komende NFL-seizoen zal gebeuren. Swift en Kelce zouden vorig jaar al in Italië naar locaties hebben gekeken, vooral rond het Comomeer. Daar trouwden onlangs ook WWE-ster Logan Paul en Nina Agdal. Jutta Leerdam was daar als verloofde van Logans broertje Jake ook aanwezig.

Kelce gaat waarschijnlijk zijn laatste jaar als American footballer. Hij won in totaal drie keer de Super Bowl met Kansas City Chiefs. "Hij kijkt ernaar uit om een ​​leven met Taylor op te bouwen en de volgende stap te zetten", aldus de bron.