NFL-sterspeler Stefon Diggs is in een rechtszaak verwikkeld. De ex-speler van New England Patriots en ex-vriend van popster Cardi B wordt door zijn voormalig chef-kok beschuldigd van fysieke mishandeling.

Diggs wordt beschuldigd van mishandeling en wurging tijdens een incident in december 2025 in Massachusetts. De aanklacht draait om een conflict dat volgens beide partijen begon met een geldgeschil, maar volgens de aanklager uitmondde in fysiek geweld. Diggs ontkent alle beschuldigingen en heeft onschuldig gepleit.

Adams verklaarde maandag in de rechtbank dat Diggs haar tijdens een ruzie sloeg en vervolgens in een wurggreep hield. Ze zegt dat ze daardoor moeite had met ademen en bang was het bewustzijn te verliezen. Daarnaast stelt ze dat er sprake was van een eerdere persoonlijke relatie tussen hen, wat de situatie volgens haar emotioneel en ingewikkeld maakte.

Gecompliceerde relatie

Daily Mail schrijft over de zitting in de rechtbank van maandag dat Adams haar relatie met de topsporter omschreef als 'gecompliceerd'. "We waren aanvankelijk vrienden. Maar de relatie kreeg een seksuele aard. We zochten elkaar op, brachten tijd door en daarna besloten we dat ik vanaf februari 2025 voor hem zou werken." Volgens Adams ging ze in het huis van de superster wonen en kookte ze voor hem. Haar salaris was 2000 dollar per week.

Vervolgens beschuldigde Diggs haar van het verspreiden van roddels over hem, namelijk dat hij met een andere vrouw het bed zou delen. Daar werd hij erg kwaad over. Adams zei dat hij in haar slaapkamer kwam, haar sloeg en in een wurggreep hield. "Hij begon me te wurgen", zei ze.

Bewijs

De zaak is nog lopend en wordt behandeld door een jury in Massachusetts. Beide partijen presenteren sterk tegengestelde verklaringen: de aanklager spreekt van ernstig geweld, terwijl de verdediging stelt dat er geen bewijs is en dat de beschuldigingen niet kloppen. De jury moet uiteindelijk bepalen welk verhaal geloofwaardig is, en de uitkomst kan grote juridische en professionele gevolgen hebben voor Diggs.