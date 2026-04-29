Travis Kelce gaat spoedig een uitdaging van Meryl Streep accepteren om in Milaan op hakken over straat te lopen. Dat zei de American footballspeler woensdag in de nieuwste aflevering van de podcast New Heights, die hij samen met zijn oudere broer Jason maakt.

In een promotiefilmpje van de nieuwe film The Devil Wears Prada 2 zegt Streep, die terugkeert in haar rol van Miranda Priestly, dat het moeilijkste tijdens de opnames in Milaan was om over de kasseien te lopen op hakken. "Ik zou Travis Kelce dat weleens willen zien proberen", zegt ze daarin. Het is onduidelijk waarom ze precies de verloofde van zangeres Taylor Swift aanspreekt.

'Je hebt geen idee hoe goed ik loop op hakken'

Kelce reageerde laconiek op de uitdaging van de actrice. "Meryl, je hebt geen idee hoe goed ik ben in lopen op hakken", zei hij gekscherend. "Maar we moeten dan wel eerst een paar hakken in maat 47 vinden." Volgens Jason moeten die wel ergens te vinden zijn, en anders moet Travis ze maar laten maken. De speler van de Kansas City Chiefs draagt zelf zogenoemde Chelsea-boots met een hak, maar die komen volgens Jason niet in de buurt. "Het moeten echt naaldhakken zijn, daarom is het zo moeilijk."

Travis leek daarop de uitdaging terug te geven, waarop Jason ietwat bozig reageerde. "Ga je toegeven aan Meryl Streep? Je bent een atleet van wereldklasse, Travis. Meryl Streep heeft een aardig cv, maar het betekent niet dat ze beter is in op hakken lopen dan jij, omdat ze een beroemde actrice is." Travis besloot het dan toch maar te proberen, als de mogelijkheid zich voordoet. "Luister, Meryl, als ik ooit in Italië ben op die kasseien, zal ik proberen die maat 47 te vinden en kijken we hoe het gaat."

In augustus 2025 werd de 35-jarige Swift ten huwelijk gevraagd door Kelce. De NFL-speler ging op een knie en de artieste zij volmondig ja op de belangrijke vraag. Swift kreeg van de speler een prachtige ring met daarop een gigantische diamant. Wanneer het stel precies gaat trouwen is nog niet bekend gemaakt, maar de bruiloft zal waarschijnlijk in kleine kring plaatsvinden.