Aartsrivale van Femke Bol overweegt overstap naar andere afstand: 'Ik hou van uitdaging'

De grote rivale van topatlete Femke Bol stapt wellicht in de toekomst over naar een andere afstand. De Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone zoekt naar uitdaging en dat blijkt niet slechts op de 400 meter horden te liggen. Dat kan goed nieuws voor Bol zijn.

McLaughlin-Levrone en Bol zijn al jarenlang de grootste concurrenten van elkaar. Bol is de regerend wereldkampioen, terwijl wereldrecordhoudster McLaughlin-Levrone de huidige olympisch kampioen is. De Amerikaanse lijkt de enige atlete die Bol op haar favoriete afstand kan verslaan. Toch proeft ze recent ook aan andere afstanden.

'Korte horden'

In Philadelphia rende ze op de Grand Slam Track naar knappe tijden op de 100 meter vlak en de 100 meter horden. Ze greep naast de 100.000 dollar aan prijzengeld, maar rende naar een tweede tijd op de 100 meter. Dat is opvallend, want op de 100 meter horden werd ze slechts vijfde. Het doet haar wel twijfelen over de toekomst.

"Ik denk dat ik bij de laatste grote wedstrijd waarschijnlijk niet de korte horden zal doen. Het worden de 400 meter horden, wat op dit moment volgens mij het plan is. Maar misschien dat we over een paar jaar teruggaan naar de korte horden en het nog eens proberen", vertelt ze in een persconferentie na de wedstrijd.

Uitdaging

McLaughlin-Levrone - die in 2022 wereldkampioen werd op de 400 meter horden - heeft eigenlijk al gewonnen wat er te winnen valt. Ze overweegt in de toekomst een extra onderdeel te lopen."Ik denk dat ik de uitdaging leuk vind, en ik heb mijn coach verteld dat ik het weer wil doen.

"Ik vind het echt leuk, en het is een pauze van de lange horden, dus het is fijn om aan de snelheid te kunnen werken en aan de techniek te werken. De afstanden staan veel dichter bij elkaar dan je denkt, dus als we teruggaan naar de 400 meter horden, is er daar veel meer souplesse."

WK atletiek

Als de focus van McLaughlin-Levrone verbreed, is dat wellicht goed nieuws voor de 25-jarige Bol. De eerste grote test van 2025 vindt plaats in Japan: dan worden de WK atletiek gehouden van 13 september tot en met 21 september. Bol verdedigt haar titel.