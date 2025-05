Topatlete Femke Bol staat voor bijzonder moment: 'Groot voorbeeld voor kinderen'

Femke Bol richt zich momenteel op de hervatting van het buitenseizoen, maar de topatlete is op de achtergrond ook met iets heel anders bezig. Zij krijgt namelijk haar eigen kinderboekenserie, bij de bekende uitgeverij Kluitman.

De uitgever bracht het nieuws op woensdag naar buiten en Bol deelde de informatie enthousiast in haar story op Instagram. Na drie medailles op de Olympische Spelen van afgelopen jaar is Bol definitief uitgegroeid tot een 'groot voorbeeld voor kinderen'. Dat ziet ook Kluitman.

De serie gaat 'Go Femke!' heten, met als eerste deel: Team TOFF gaat ervoor! Kluitman-uitgever Mariska Budding is enthousiast: 'Begin dit jaar hadden we een enthousiast gesprek met de agent van Femke over een jeugdboekenserie. Juist omdat de olympisch kampioen een groot voorbeeld is voor kinderen, willen we in deze serie naast een avontuur ook iets extra’s meegeven. ‘Go Femke!’ is een inspirerende serie voor kinderen over talent, passie, doorzetten en durven te falen. Bij de serie komt ook een gratis lesbrief die op scholen ingezet kan worden.'

Enorme jackpot lonkt voor topatlete Femke Bol: 'Ik zou haar er graag bij hebben' De atletiekwereld is sinds deze jaargang opgesplitst in twee werelden. Een deel doet mee aan de Diamond League en de overige atleten gaan voor de poen bij de Grand Slam Track, bedacht door voormalig olympisch kampioen Michael Johnson. De Amerikaan zou ook graag de Nederlandse topatlete Femke Bol toe willen voegen aan het deelnemersveld.

Idee van de serie

Het idee van het verhaal is dat een 10-jarige Femke naar een ander deel van het land verhuist in de zomervakantie. Haar ouders sturen haar - en haar broer Jeroen - naar een sportkamp. Daar blijkt Femke bij een partijtje voetbal heel goed te zijn in rennen. Tijdens het kamp glipt Olaf er telkens tussenuit en mag hij als enige zijn telefoon bij zich dragen. Maar waarom?

Wereldtopper

Bol behoort al jaren tot de wereldtop in de atletiek. Zij is gespecialiseerd in de 400 meter horden en in teamverband bij de normale 400 meter. Zo pakte zij in Parijs brons na één ronde horden, zilver bij de 4x400 meter met de vrouwen en goud bij de 4x400 meter gemengde estafette.