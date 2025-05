Nederlandse topatleten Lieke Klaver en Nadine Visser schrikken én lachen na botsing

Een aantal Nederlandse topatleten is in Rabat om verder in topvorm te geraken voor de rest van het outdoorseizoen. Lieke Klaver, Femke Bol en Nadine Visser rennen in de Marokkaanse hitte op weg naar het volgende Diamond League-avontuur én met de FBK Games in Hengelo voor de deur. Voor Visser ging het trainingskamp bijna 'mis'.

Samen met Klaver en een aantal internationale collega's was het donderdag tijd voor ontspanning. De vrouwen trokken de stad in en kwamen onderweg een soort openbare botsauto's tegen. Dat werden het vooral, want het leek door de reactie van Visser op een botsing met kinderen erop dat het niet de bedoeling was om de wagentjes tegen elkaar te laten knallen.

i Een botsing in Rabat zorgt voor hilariteit bij Lieke Klaver en Nadine Visser. ©Instagram Lieke Klaver.

Lachen om botsing

Klaver staat 'veilig' aan de kant te filmen, als het drietal met Visser 'aan het stuur' ineens in botsing komt met een autootje waar twee kinderen in zitten. Door hun geschrokken stuur-reacties was het duidelijk niet hun bedoeling om de auto met daarin drie internationale topatleten, te raken. Gelukkig blijft de schade beperkt en kunnen Visser en haar collega's er hard om lachen, zo blijkt uit de Instagram Story van Klaver.

'Geen medelijden'

Een paar uur daarvoor was het weinig lachen geblazen voor Klaver en Visser. De Nederlandse atleten trainden, samen met Bol, onder loodzware omstandigheden. In een hitte van 34 graden voelde Klaver ook al dat er 'geen medelijden' met de atleten was in de Marokkaanse zon. Maar het feit dat ze in Rabat zijn blijven hangen na de Diamond League van vorig weekend, geeft wel aan dat ze wellicht juist vanwege de omstandigheden kozen voor een langer verblijf.

i ©Instagram Lieke Klaver

FBK Games in Hengelo

Veel Nederlandse atleten, waaronder Bol, Visser en Klaver, bereiden zich momenteel voor op de Fanny Blankers Koen Games op 9 juni in Hengelo. Tijdens Pinksteren komt de volledige Nederlandse top in actie bij het traditionele toernooi, waardoor ze twee Diamond League-meets overslaan. Rome (6 juni) en Oslo (12 juni) zitten te kort op de FBK Games. De Diamond League in Stockholm (15 juni) is bijvoorbeeld voor Bol weer haar eerstvolgende aanwezigheid op internationaal niveau.