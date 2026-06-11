De 20-jarige Amerikaan Ja'Kobe Tharp heeft de atletiekwereld op zijn kop gezet. De student flikte iets wat letterlijk niemand voor mogelijk hield. Tijdens een studentenwedstrijd in de VS liep hij het wereldrecord op de 110 meter horden helemaal aan gort. En het allergekste? Hij vond z'n eigen race eigenlijk best wel slordig.

We hebben het over een bizar snelle tijd van 12,75 seconden. Hiermee veegde Tharp het stokoude record van zijn landgenoot Aries Merritt uit de boeken. Die liep in 2012 een tijd van 12,80 seconden. Dat record stond al bijna veertien jaar en leek onverslaanbaar, totdat Tharp even besloot om de turbo aan te zetten

Verbluffend wereldrecord

Het bizarre is dat Tharp geen doorgewinterde prof is die al jaren op de Olympische Spelen meedraait, maar gewoon een 20-jarige 'junior' aan Auburn University. Hij liep zijn toptijd niet eens in een grote WK-finale, maar tijdens de halve finales van de NCAA-kampioenschappen in Eugene.

JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75



✅ NCAA RECORD

✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026

Met zijn sprint pikte hij en passant ook nog even het studentenrecord (12,98) af van de legendarische Grant Holloway. Fun fact: het was voor het eerst sinds 1976 dat iemand tijdens deze Amerikaanse studentenkampioenschappen een wereldrecord wist te breken. Hij nam vanzelfsprekend ook een flink hap uit zijn persoonlijke record, dat stond op 13,01 seconden.

Kritische atletieksensatie

Dan zou je denken dat Tharp alles tot in detail briljant uitvoerde. Dat was in zijn ogen niet eens zo. "Mijn laatste drie horden waren eigenlijk best wel slecht. Ik heb nog meer in de benen. Dat was absoluut geen perfecte race", vertelde hij bij ESPN.

Wel was hij vol verbazing over de tijd die eruit rolde. "Ik ben sprakeloos. Het was niet de bedoeling. Ik wist dat ik in topvorm aan deze wedstrijd zou beginnen, omdat we de trainingen hadden afgebouwd om hier te kunnen pieken. Het draaide om de uitvoering. Ik focus me altijd alleen op mezelf. Ik wist wat ik kon en ik wist dat ik iets snellers dan een 13.0 in de benen had", erkende hij.

"Ik wist dat ik klaar was om een bizarre tijd neer te zetten. Ik wist wat ik kon, maar dít had ik niet verwacht. Het verbreken van het wereldrecord stond totaal niet op mijn bingokaart voor deze wedstrijd", reageerde Tharp. Aanstaande vrijdag (12 juni) loopt hij de finale. Misschien kan hij zelfs nog sneller als hij wel de perfecte race loopt...

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