Usain Bolt wordt gezien als een van de - zo niet dé beste - sprinters aller tijden. De Jamaicaan is trotse bezitter van de nodige wereldrecords op de sprintnummers. Maar hij is niet overal de snelste. Een 18-jarig veelbelovend talent is hem de baas gebleken.

Vooralsnog kan niemand tippen aan de 9,58 seconden van Bolt gelopen op het koningsnummer tijdens de WK atletiek in 2009 in Berlijn. Datzelfde toernooi scherpte hij ook het record op de 200 meter aan: 19,19 seconden. Samen met Yohan Blake, Michael Frater en Nesta Carter is hij ook wereldrecordhouder op de 4x100 meter estafette.

Magische tijd Usain Bolt doorbroken

In 2004 werd Bolt wereldrecordhouder op de 200 meter onder 20 jaar. De achtvoudig olympisch kampioen kwam toen tot een tijd van 19,93 seconden. Daar dook de Australiër Gout Gout afgelopen zondag onder bij de Australische kampioenschappen. De 18-jarige liep een magische tijd van 19,67. Daarmee was hij sneller dan het wereldrecord van de Amerikaan Erriyon Knighton, gezet in 2022: 19,69.

De Australiër Gout Gout, geboren uit Soedanese immigranten, wordt gezien als een van 's werelds meest veelbelovende jonge atleten. Ruim een jaar geleden, toen hij nog maar 16 was, liep hij de 200 meter al in 20,04 seconden. Daarmee verbrak hij het nationale record en was hij sneller dan de legendarische Usain Bolt op dezelfde leeftijd (20,13 seconden).

'Het is waanzin'

In tegenstelling tot vorig jaar, toen de wind niet binnen de legale limieten viel en Gout Gouts tijd van 19,84 seconden niet als wereldrecord kon gelden, was dit keer alles in orde. "Ik jaagde al op deze tijd sinds ik die sub-20 seconden tijd liep onder illegale omstandigheden. Het zat het hele jaar en de afgelopen maanden in mijn hoofd, dus ik ben blij dat het gelukt is", aldus Gout, geciteerd door The Guardian.

"Het is complete waanzin. Je kunt wel zeggen dat er een enorme last van mijn schouders is gevallen, wetende dat ik onder legale omstandigheden heb gelopen en dat ik de snelheid in mijn lichaam heb om zulke tijden neer te zetten", voegde de tiener eraan toe. "Ik had opgeschreven dat ik 19,75 seconden zou lopen en de hele week had ik die tijd in mijn hoofd. Uiteindelijk liep ik 19,67 seconden, wat fantastisch is", concludeerde Gout.