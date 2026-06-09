Femke Broeders-Bol is druk bezig met de laatste loodjes voor haar langverwachte rentree. Ook dinsdag was de topatlete aan het trainen op de sintelbaan al viel dat volledig in het water. Desondanks tankte Broeders-Bol wel veel zelfvertrouwen.

Nog slechts twee weken en dan maakt Femke Broeders-Bol eindelijk weer haar rentree in een officiële wedstrijd. De Nederlandse topatlete is al maanden niet meer in actie gekomen vanwege een slepende voetblessure. Naar alle waarschijnlijkheid zal ze voor het eerst weer starten bij de Fannie Blankers Koen Games, die 21 juni plaatsvinden in Hengelo. Daar is de olympisch kampioene van 2024 hard voor aan het trainen.

Training

Bovendien besloot Broeders-Bol om dit jaar de overstap te maken van de 400 meter naar de 800 meter. Daardoor zijn de verwachtingen wel iets lager, vooral ook aangezien haar concurrentie op die afstand moordend is. Vertrouwen tankte de Amersfoortse op dinsdag tijdens een heftige trainingsessie.

"De Nederlandse zomer", valt er te lezen in een story op de Instagram van Broeders-Bol. "De eerste set was nog in de zon, bij de tweede werden we overvallen door een storm." Op de beelden is de atlete te zien die in de stromende regen rondjes aan het rennen is. Ook waait het op dat moment enorm hard, wat de omstandigheden extreem maakt. Toch lukt het haar op een opvallende manier om wat extra zelfvertrouwen op te doen.

Zelfvertrouwen

"Ik heb in ieder geval meer zelfvertrouwen gekregen doordat ik voor mijn coach rende", aldus Broeders-Bol. Coach Laurent Meuwly is nota bene aan het fietsen, terwijl zijn pupil rent. Dat de atlete alsnog voor hem blijft, heeft een opvallende reden. "Zijn versnellingen liepen vast." Het lijkt er dus op alsof het slechte weer meer invloed heeft op Meuwly dan op de prestaties van Broeders-Bol.

Bij de Diamond League van vorige week in Stockholm liepen de concurrentes van Broeders-Bol enorm goede tijden. Daar ging de Zwitserse Audrey Wero zelfs als derde vrouw ooit onder de 1:54 minuten. Ook de nieuwe rivaal van Broeders-Bol, Keely Hodgkinson, scherpte haar record aan. Het is dus maar goed dat de Nederlandse in elk geval blaakt van het zelfvertrouwen.

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