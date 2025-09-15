Femke Bol is uitstekend begonnen aan haar missie om voor de tweede keer de wereldtitel te veroveren op de 400 meter horden. De Nederlandse atlete liep op de WK atletiek in Tokio in de eerste van vijf series overtuigend naar de winst in een tijd van 53,75 en plaatste zich voor de halve finales, die voor woensdag op het programma staan. Achteraf onthulde ze dat ze wat gespannen was.

Bol had na de tweede bocht al zo'n grote voorsprong dat ze zich de laatste meters kon inhouden om energie te sparen. De Italiaanse Ayomide Folorunso kwam als tweede over de finish, maar had alsnog bijna een seconde achterstand (54,67).

De 25-jarige Bol won op de openingsdag van het toernooi zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengde estafette. Dat was al haar vijfde medaille op een mondiale titelstrijd. Ze won eerder twee keer goud op de WK van 2023 in Boedapest (400 meter horden en 4x400 meter vrouwen) en twee keer zilver op de WK van 2022 in Eugene (400 meter horden en 4x400 meter gemengd).

🇳🇱Femke Bol with a casual 53.7 in the first 400mH prelim #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Ep4pZ0SvkB — Travis Miller (@travismillerx13) September 15, 2025

Bol is de torenhoge favoriete voor het goud, omdat olympische kampioene en wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone het onderdeel in Tokio overslaat en zich richt op de 400 meter. De Amersfoortse is dit jaar ongeslagen op de 400 meter horden. Ze won alle acht races waar ze aan de start kwam. In de prestigieuze Diamond League heeft ze inmiddels dertig overwinningen op rij geboekt.

'Beetje spannend'

"Het is toch je eerste race met horden in een stadion. Ik weet van tevoren dat ik niet alles hoef te geven en kan sparen op het laatste stuk, maar je moet toch alert zijn en zorgen dat je geen foutjes maakt", zei Bol na haar race, die ze met overmacht won. tegenover de NOS. "De focus voor de series is anders dan voor een finale, al doe ik wel dezelfde warming-up en voorbereiding. Maar in de finale sta je pas echt aan."

Dat de 25-jarige Amersfoortse het 'rustig aan' deed, was te zien aan de andere uitslagen. Drie atletes waren in de series sneller. De Amerikaanse Jasmine Jones noteerde met 53,18 de beste tijd. Bol klokte 53,75. Haar persoonlijk record is 50,95. Oud-wereldkampioene Dalilah Muhammad liep de vijfde tijd: 53,80. Bol beschouwt de Amerikaanse, die afscheid neemt van de sport na de WK, als haar grootste concurrente.