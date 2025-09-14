Voor Femke Bol en haar verloofde Ben Broeders begon het WK atletiek in Tokio met gemengde gevoelens. Bol vierde samen met onder meer Lieke Klaver het zilver op de 4x400 meter mixed relay. Maar terwijl het feestgedruis losbarstte, speelde er achter de schermen ook een flinke tegenvaller voor het atletiekkoppel.

Nederland liep een sterke finale in de mixed relay. Eugene Omalla ging van start en gaf het stokje door aan Klaver, die opschoof naar plek vier. Jonas Phijffers hield stand, waarna Bol op karakteristieke wijze als slotloopster nog één keer alles uit de kast haalde. Ze stormde naar de tweede plaats, al was de Amerikaanse ploeg veel te sterk en onbereikbaar voor goud. Het zilver voelde daarom als het maximaal haalbare resultaat.

"We laten zien dat we telkens weer meedoen om de medailles. Dat is heel bijzonder", straalde Bol na afloop. Ook Klaver was blij: "Vooraf dacht ik dat zilver misschien minder zou voelen omdat we al eens goud hebben gepakt. Maar dat is helemaal niet zo. Dit voelt echt heel goed."

'Alles op het randje'

Waar Bol dus een glimlach op het gezicht had, verliep het WK voor haar verloofde heel anders. Broeders, die in het polsstokhoogspringen aantrad, raakte niet hoger dan 5,70 meter en moest zijn finaleplek meteen uit het hoofd zetten. De Belg gaf eerlijk toe dat het dit seizoen vaak moeizaam ging. "Ik heb dit jaar niet zo goed gesprongen. Het was allemaal op het randje", was zijn pijnlijke analyse.

Dat gevoel overheerste ook in Tokio. Broeders zag kansen, maar het lukte niet om alles op het juiste moment samen te brengen. "Vandaag kwam het er gewoon niet uit", zei hij teleurgesteld. "Het is jammer dat ik niet kan laten zien waar we dit jaar hard aan hebben gewerkt." Voor de polsstokspringer betekende het een vroege exit, en vooral de frustratie dat de grote inspanningen van de afgelopen maanden niet werden beloond.

Nieuwe kansen voor Bol om te schitteren

Voor Bol liggen in Tokio nog volop kansen om het WK voor het koppel glans te geven. Naast de mixed relay komt ze ook in actie op de 400 meter horden en in de 4x400 meter estafette bij de vrouwen. Vooral op de horden is ze dé topfavoriete, zeker nu haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone ontbreekt. Met haar vorm van dit seizoen kan Bol er alsnog een droomtoernooi van maken.

Bol straalt naast haar verloofde Broeders

De sportieve tegenvaller voor Broeders staat in schril contrast met het persoonlijke geluk dat het koppel dit jaar deelde. In juli maakten ze bekend verloofd te zijn. "Mijn persoon voor het leven, voor altijd met jou", schreef Bol toen bij een foto waarop haar ring breeduit glinsterde. Duizenden likes en felicitaties uit de sportwereld volgden in rap tempo.

Bol en Broeders leerden elkaar in 2021 kennen op een vliegveld in Stockholm en werden sindsdien onafscheidelijk. Ze trokken vorig jaar samen in, in hun huis in Heelsum. "Het is fijn een eigen plekje te hebben", vertelde Bol eerder. Haar ouders zijn dolblij met Broeders: "Ben is een heel leuke jongen. Dat zagen we al vanaf het moment dat hij met kerst voor het eerst bij ons thuis kwam.”