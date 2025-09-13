De WK atletiek is begonnen met een zilveren medaille voor Nederland. De 'legendarische estafetteploeg' werd tweede achter de Verenigde Staten. Topatletes Femke Bol en Lieke Klaver waren dik tevreden.

Vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs pakte Nederland door een waanzinnige eindspurt van Bol nog verrassend goud. Op de WK was er opnieuw een inhaalslag nodig van het Nederlandse loopwonder, alleen de VS was te machtig. "Het voelt echt heel goed", erkende Klaver bij de NOS. "Vooraf dacht ik: ga ik minder blij zijn met zilver nu we ook goud al eens hebben gewonnen? Maar nu we het hebben gedaan..."

"Het is een hele andere avond, maar helemaal niet minder mooi of zo. Het niveau stijgt ook enorm op de 400 meter. Maar wat we vandaag hebben neergezet met zijn vieren is echt heel goed."

'Dit is heel bijzonder'

Bol begon als vijfde aan de slotronde. Ze kreeg de vraag of ze een inschatting maakte hoe ver Amerika nog was. "Ik had eerst wel wat mensen om me heen om mee bezig te zijn", lachte ze. "Tuurlijk kijk je ernaar en ik zag dat het ver was. Maar op de Spelen was het ook ver. Toen liepen we ook boven wat we normaal doen."

Bol perste er het maximale uit, ook al zou het op niets uitlopen. "Maar natuurlijk wil je niet de medaille uit handen laten glippen omdat ik te veel risico heb genomen. We laten zien dat we kunnen concurreren met die grote landen en elke keer een medaille halen. We zitten er altijd dichtbij en dat is heel bijzonder", glunderde ze.

Debuterende Phijffers

De 22-jarige Jonas Phijffers nam de plek van Isaya Klein Ikkink in en liep als derde. "We hebben goed gelopen en mogen nergens over klagen." De debutant kreeg de vraag of het spannend was. "Ja wel spannend. Maar dankzij deze toppers naast me gaan de zenuwen wel wat naar beneden. In mijn eentje vind ik het toch een stuk spannender."

Tegen Eugene Omalla begon de verslaggever in het Engels, maar de atleet met Oegandese roots wilde het liever in het Nederlands. "Ik kon het al, maar het is niet altijd even makkelijk. Het is heel speciaal voor ons. Nu zijn we niet gewoon vier individueel goede atleten, maar echt een team. Daar ben ik heel dankbaar voor."