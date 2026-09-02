Komend weekend komen de grootste atleten ter wereld weer samen voor de allesbeslissende finales van de Diamond League. Namens Nederland is Femke Broeders-Bol uiteraard van de partij. Maar ook voor haar man, Ben Broeders, belooft het een bijzondre avond te worden.

Op 4 en 5 september staat de grote finale van het atletiekspektakel Diamond League op het programma. Nog één laatste keer strijden de beste atleten ter wereld om de winst én de absolute hoofdprijs. Ook het populaire atletiekduo Ben Broeders en Femke Broeders-Bol is van de partij.

Bijzondere avond in Brussel

Waar Broeders-Bol op succes hoopt op haar nieuwe liefde, de 800 meter, hoopt ook Broeders voor een klein succesje te zorgen. Hij doet mee aan de finale bij het polsstokhoogspringen. Het wordt in elk geval een bijzonder evenement voor hem, aangezien hij in actie mag komen voor zijn thuispubliek in Brussel.

Voor de finales van de Diamond League zijn de beste atleten van de afgelopen zes wedstrijddagen gekwalificeerd. Dat betekent voor Broeders dus dat het een zware finale gaat worden. De Belg treft immers de ongenaakbare wereldrecordhouder Armand Duplantis. Ook de rivaal van de Zweed, de Griekse Emmanouil Karalis, is van de partij in Brussel.

Wereldtop aanwezig

Met liefst 5 van de 6 beste polsstokhoogspringers in actie is Broeders een beetje de vreemde eend in de bijt. Hij staat dit seizoen op de 17de plek wereldwijd. Bovendien is de man van Femke, samen met de Fransman Baptiste Thiery, de enige atleet in de finale die nog niet eerder over de 6 meter sprong.

Voor Broeders zal het dus een avond worden waarin hij alles uit de kast moet halen, met uiteraard veel steun van het Belgische publiek, om zo lang mogelijk mee te kunnen met het spektakel voorin. Ook op het EK in Birmingham bereikte Broeders de finale. Toen kwam hij tot een afstand van 5.85, ver achter de winnende 6.15 van Duplantis.

Qua timing komt het programma van de Diamond League-finale goed uit voor het atletiekkoppel. Het is op vrijdagavond eerst de beurt aan Broeders in de finale bij het polsstokhoogspringen. Zijn vrouw Femke hoeft pas zaterdagavond laat haar finale over 800 meter te rennen. Broeders zou dus vanaf de tribunes in Brussel kunnen kijken naar zijn vrouw.