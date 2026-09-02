In Brussel vindt komend weekend de finale van de Diamond League plaats. Onder meer Femke Broeders-Bol staat aan de start van de 800 meter in Brussel. In aanloop naar het tweedaagse evenement in België kwam er echter vervelend nieuws over enkele concurrenten van Broeders-Bol.

De Nederlandse maakte een jaar geleden de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter. Broeders-Bol maakt op haar nieuwe afstand heel veel indruk. Ze won al een bronzen medaille op de EK atletiek in Birmingham. Ook evenaarde ze daar het 34 jaar oude Nederlands record van Ellen van Langen. Inmiddels heeft ze die toptijd alweer twee keer aangescherpt. Vorige week liep ze in Zwitserland een sensationele 1.54.71, ruim 0,70 seconde harder dan haar vorige snelste tijd.

Dat belooft dus een hoop voor de finale van de Diamond League in Brussel, waar doorgaans de beste atleten van dit jaar tegen elkaar strijden. Broeders-Bol vocht de voorbije maanden vooral duels uit met Audrey Werro (Europees kampioene), Keely Hodgkinson (olympisch kampioene) en Lilian Odira (wereldkampioene). De 800 meter is immers ijzersterk bezet en dus waren er veel toppers van wereldniveau geplaatst voor de afsluitende Diamond League.

Grote namen ontbreken tijdens Diamond League Brussel

Toen de startlijst van de wedstrijd bekend werd gemaakt, ontbraken er echter een aantal grote namen. Wereldkampioene Lilian Odira is er niet bij. Zij ontbrak vorige week ook al in Zürich en laat dus eveneens verstek gaan in Brussel. Eerder viel ze in Lausanne tegen met een zevende plaats en voelde zich al niet goed na de Commonwealth Games in Glasgow.

Wie er ook niet bij is, is Hodgkinson. Zij liep na Werro de snelste tijd van het seizoen, maar kent ook problemen met haar fitheid. De populaire Britse werd op de EK atletiek tweede, maar na haar zilveren race zagen we haar niet meer terug. Ze liet Diamond League-wedstrijden schieten omdat haar lichaam nog niet 'klaar was om te racen na de EK'. Nu blijkt dus dat ook de laatste Diamond League van dit seizoen te vroeg komt voor de Britse topatlete.

Clash tussen Broeders-Bol en Werro

Dat betekent dus dat alle ogen vooral gericht zijn op Broeders-Bol en Werro. Check hieronder welke atleten aan de start staan van de 800 meter, met tussen haakjes de beste tijd van het seizoen per atleet. De afstand staat zaterdag 5 september om 21.39 uur op het programma.

Startlijst 800 meter tijdens Diamond League