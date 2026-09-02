Wie geregeld naar atletiek kijkt, krijgt soms het idee dat alle atleten heel goed met elkaar kunnen opschieten. Iedereen wordt doorgaans omhelst en gefeliciteerd. In België blijkt er echter flink mot te zijn. Een Belgische atlete haalde in een explosief interview flink uit naar onder meer naar teamgenoten.

Het gaat om de atlete Delphine Nkansa. In Nederland is het niet de bekendste naam uit de atletiekwereld, maar de Franstalige Nkansa sprintte toch al een aardige erelijst bij elkaar. Zo won ze meermaals Belgische kampioenschappen en was ook op de EK atletiek succesvol. In Birmingham won ze vorige maand brons op de 100 meter. Ook is Nkansa vaak een onderdeel van de Belgische sprintestafette, al is het maar de vraag of dat in de toekomst ook het geval is.

Stevig interview van topatlete

De 24-jarige hield een hoogst opmerkelijk interview met het Franstalige Le Soir, een Belgisch medium. Daar werd een ding duidelijk: echt blij met de estafetteploeg is ze niet. Twee weken geleden werd het onderdeel op de EK atletiek een deceptie door slechts een vijfde plaats. Nkansa was even later dus erg kritisch op haar teamgenoten en de staf.

'Altijd mijn schuld'

"Ik weet dat we een goed team hebben. Maar als er iets misgaat, is het altijd mijn schuld", zo klapt ze uit de school. Nkansa woont en traint in Frankrijk en is daardoor niet altijd bij elke groepstraining. Volgens haar kost dat in totaal acht uur reistijd en kan ze bijvoorbeeld het oefenen van de start ook thuis doen. Dat strookt dan weer niet met de mening van estafettecoach Bram Peters, die daar anders over denkt.

Nkansa stelt bovendien dat de estafette haar mentale gezondheid 'voor 100% heeft verpest'. "Als Franstalige is het heel moeilijk om ermee om te gaan als je er alleen voor staat, tegen de stroom in." Daar gooit ze vervolgens nog een schepje bovenop. "Je zou het niet zeggen, maar de sfeer is ontzettend toxisch."

Geen plezier meer in estafette

De spraakmakende teksten worden in België al veelvuldig gedeeld door andere media. Of Nkansa nog een keer meedoet aan de estafette, is de vraag. "Nu de gemengde 4x100 er is, heb ik veel meer zin om me op dat estafettenummer te richten. Maar iedereen moet er plezier aan beleven en bij de Rockets (de Belgische vrouwenestafetteploeg, red.) heb ik er helemaal geen plezier meer in."

De komende tijd wordt duidelijk hoe de woorden van Nkansa vallen in België. Komend weekend komt ze net als veel andere topatleten in actie bij onze zuidburen. In Brussel vindt de finale van de Diamond League plaats. Nkansa rent daar de 100 meter en neemt het onder meer op tegen Amy Hunt en Sha'Carri Richardson.