Twee van de succesvolste atleten van de laatste jaren zijn Josh Kerr (28) en Jakob Ingebrigtsen (25). Maar wie is de beste, de Schot of de Noor? Daar krijgen we uitsluitsel over: de twee lopers treffen elkaar op de 1500 meter bij 'the battle of the ages' tijdens het nieuwe toernooi Ultimate Championship.

Kerr was al eens wereldkampioen 3000 meter (outdoor) en tweemaal wereldkampioen 1500 meter (indoor), terwijl Ingebrigtsen diverse gouden plakken behaalde op zowel de 1500 meter, 3000 meter als 5000 meter. Eerder in augsutus werd hij nog te Birmingham Europees kampioen op de 5000 meter.

Ultimate Championship

De atletiekiconen hebben elkaar diverse keren op belangrijke momenten getroffen. Bij deze nieuwe confrontatie wordt er een extra laagje prestige aangebracht. Op zondag 13 september 2026 komen de twee tegen elkaar uit bij een nieuw en bijzonder evenement: World Athletics Ultimate Championship.

Het evenement zal voor de eerste keer worden gehouden in Boedapest, in september 2026. Alleen kampioenen en toppers op de ranglijst van een bepaalde discipline worden uitgenodigd. Daardoor is de deelnemerslijst compact en zijn er niet allerlei voorrondes.

Geen vrienden

De head to head is in het voordeel van de Noorse atleet. Sinds de Diamond League te Zürich in 2025 hebben ze niet meer tegen elkaar gerend. Ze zijn zeker geen beste vrienden, wat een van de redenen zal zijn dat de mondiale atletiekbond hen uitkoos voor deze battle.

Zo noemde Ingebrigtsen de Schot een keer "een of andere gemiddelde gozer" die hij ook met een blinddoek om nog kan kloppen. Ook vond de Noor het zwak dat Kerr ontbrak bij de recente EK atletiek. De Noor vindt dat de sport kapot wordt gemaakt doordat topatleten zoveel grote evenementen overslaan.

Femke Broeders-Bol

Ze zullen overigens niet met slechts twee man in de baan verschijnen. Ook onder meer Cole Hocker en Isaac Nader kregen een invitatie voor het prestigieuze toernooi. Femke Broeders-Bol zou als regerend wereldkampioene 400 meter horden ook met open armen worden ontvangen in Boedepast. Ze is echter dit seizoen overgestapt naar de 800 meter en om die reden zal ze niet van de parij zijn. Een tijdelijke terugkeer naar de 400 meter horden heeft ze in eerdere interviews uitgesloten.