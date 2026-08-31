De week van atlete Myrthe van der Schoot kan haast niet beter. Nadat ze eerder deze week Femke Broeders-Bol als tempomaker aan een Nederlands record hielp, maakte de Nederlandse zondag indruk met haar eigen debuut op de 800 meter.

Van der Schoot is gespecialiseerd in de 400 meter, maar maakte nu niet zoals collega-atlete Broeders-Bol de overstap naar de 800 meter. Als tempomaker liep ze eerder deze week al een razendsnelle openingsfase, waarna ze uitstapte. Zondag kreeg ze zelf de kans om de afstand volledig te lopen. Ze noteerde bij haar debuut op de 800 meter een tijd van 2.01,08 en noteerde daar de twaalfde tijd mee op de Nederlandse ranglijst.

"Je kunt aan de kleur van mijn hoofd zien: het was best zwaar", vertelt Van der Schoot na afloop van haar gewonnen race. De atlete opende naar eigen zeggen te snel en voorzag daardoor een lastig restant van de race. "Ik dacht echt dat het zwaar ging worden. Maar om het in 2.01 te doen, dat is goed."

Gangmaker

Van der Schoot fungeert normaal gesproken als gangmaker, ook wel 'haas' genoemd, voor Femke Broeders-Bol. Dat is een loper die het tempo in een wedstrijd bepaalt om een snelle eindtijd mogelijk te maken, zonder zelf voor de winst te lopen. Eerder die week deed ze dat al voortreffelijk voor Broeders-Bol, die daardoor haar eigen Nederlandse record verpulverde.

"Om een serieuze 800 meter te lopen begon eigenlijk een beetje als een grap. Ik wilde de 800 meter doen of verspringen. Maar de grap om te verspringen nam hij (bondscoach Laurent Meuwly, red.) niet serieus. Alleen deze afstand helaas wel", grapt Van der Schoot.

'Ik dacht: oh my god'

Door Meuwly is Van der Schoot begonnen als haas op de 800 meter. "Ik moet zeggen dat ik van tevoren dacht: kan ik dit wel? Ik denk dat pacen je uiteindelijk veel ervaring geeft. Nu opende ik te snel, maar dat neem ik mee naar de volgende keer."

"Als pacer heb ik na 500 meter al het gevoel van: jeetje, ze moeten nog 300 meter. Nu weet ik pas hoe moeilijk die laatste 300 meter zijn. Ik dacht echt: oh my god."