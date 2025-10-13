Femke Bol kondigde deze week aan dat ze de switch gaat maken van de 400 meter horden naar de 800 meter. Dat is een flinke sprong in het diepe, want waar de Nederlandse tot de absolute top behoorde op dat eerste onderdeel is ze nog erg onervaren op haar nieuwe specialiteit. Ze moet dan ook haar persoonlijk record met een ongekend verschil zien te verbeteren om op de 800 meter mee te kunnen doen om de prijzen.

Bol pakte vorige maand op de WK in Tokio voor de tweede keer op rij het goud bij de 400 meter horden. Ze won daar met overmacht de titel en aangezien haar belangrijkste rivale Sydney McLaughlin-Levrone steeds meer de voorkeur geeft aan de 'normale' 400 meter lonkte een olympische titel bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bol zorgde echter voor een enorme schok door eerder deze week bekend te maken dat ze vanaf komend jaar gaat switchen naar de 800 meter.

Waar Bol op de 400 meter horden precies weet wat ze moet doen, zal dat op de 800 meter een stuk anders liggen. Die afstand liep ze namelijk nog nooit sinds ze bij de senioren uitkomt. De laatste keer dat ze meedeed aan een 800 meter was in 2017. Bol was toen nog maar zestien jaar oud en liep toen haar persoonlijk record. Als ze mee wil doen om de medailles op de grote toernooien zal ze haar eigen toptijd flink moeten gaan verbeteren.

Toptijden op 800 meter

Bol liep op 8 januari 2017 namelijk een tijd van 2.19,51 bij een jeugdwedstrijd in het Duitse Dortmund. De topatlete liep die tijd overigens niet op een standaard atletiekbaan van 400 meter, maar op de kortere indoorbaan.

Op de afgelopen WK atletiek won Lilian Odira uit Kenia het goud op de 800 meter en dat deed ze met een tijd die veel sneller was. Odira kwam in Tokio na 1.54,62 over de streep. Bol zal dus zo'n 25 seconden van haar persoonlijke record af moeten snoepen om mee te gaan doen om de medailles, want Keely Hodgkinson, die een goede vriendin is van de Nederlandse, pakte in 1.54,91 het brons.

Grote stappen op 400 meter horden

Dat lijkt een onoverbrugbaar verschil, maar de Bol van 2017 valt natuurlijk nauwelijks te vergelijken met hoe goed ze tegenwoordig is. Ze heeft de laatste jaren flinke stappen gezet en dat is helemaal terug te zien aan haar persoonlijke records op haar favoriete 400 meter horden. In 2019 liep ze bij haar eerste wedstrijden op dat onderdeel tijden in de 55 seconden. Inmiddels staat haar persoonlijk record op 50,95.