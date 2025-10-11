Femke Bol heeft een ingrijpende beslissing genomen: de Amersfoortse atlete verlaat de 400 meter horden en richt zich voortaan op de 800 meter vlak. Het Nederlands record op die afstand is nog altijd in handen van Ellen van Langen (59). Hoe kijkt zij naar de switch van Bol?

Van Langen (olympisch kampioene bij de Spelen van Barcelona in 1992) is al sinds 1992 de houdster van het Nederlands record op de 800 meter: 1.55,54. Het wereldrecord is overigens nog meer belegen: 1.53,28 van Jarmila Kratochvílová uit 1983. Het lijkt er kortom op dat deze afstand eens goed opgeschud moet worden en daar komt Bol, wereldkampioene op de 400 meter horden, om de hoek kijken.

Het wordt tijd

Van Langen zou het geweldig vinden als haar record wordt aangescherpt. "Ik zou het helemaal fantastisch vinden als Femke dat doet. Dat record staat al zo lang. Als het in 1993 was gebroken, had ik het minder leuk gevonden. Nu wordt het wel tijd", zegt ze tegen De Telegraaf.

Ze is niet helemaal verrast door de ambities van Bol. "Vaak heb ik heb gedacht dat Femke een hele goede 800 meter zou kunnen lopen", zegt ze. "En ze maakt deze switch natuurlijk niet om in de middenmoot mee te doen. Femke heeft het talent, ze heeft de loopstijl en ze heeft ervaring in het omgaan met verzuring."

Tactiek op de 800 meter

Vergeleken met de 400 meter horden is er wel een stevigere tacische dimensie bij de 800 meter vlak. De atleten rennen in een groepje, in sommige races worden er tempomakers ingezet die al voor de finish afhaken en soms ook gaat iemand aan kop rennen met als doel om het tempo juist laag te houden. Bol moet leren hoe ze daarmee moet omgaan.

De motivatie van Bol om haar succesafstand vaarwel te zegegn snapt Van Langen wel. "Natuurlijk had ze op de 400 meter horden nog veel meer medailles kunnen winnen. Maar geeft dat dan dezelfde voldoening? Dit is een goede en logische stap, zeker ook omdat ze de 400 meter horden echt wil afsluiten en zich helemaal gaat focussen op de 800 meter."