Femke Bol zorgde deze week voor een schok in de atletiekwereld door bekend te maken dat ze de 400 meter horden vaarwel zegt en zich gaat richten op de 800 meter. Dat wierp ook direct de vraag op of de Nederlandse ploeg het bij de estafettes zonder de topatlete moest gaan doen, maar Bol heeft daar goed nieuws over gebracht.

Bol won vorige maand in Tokio voor de tweede keer op rij goud op de 400 meter horden bij de WK atletiek en aangezien haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone zich steeds meer op de 'vlakke' 400 meter toelegt, leek de weg open te liggen naar een individuele olympische gouden medaille in 2028. Bol heeft echter besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze richt zich vanaf komend jaar op de 800 meter.

Goed nieuws voor estafetteploeg

De topatlete kon dankzij haar trainingen voor de 400 meter horden natuurlijk ook prima uit de voeten op de 4x400 meter en bezorgde de gemengde Nederlandse ploeg op de Spelen van vorig jaar met een fabelachtige eindsprint zelfs het goud. Door de switch naar de 800 meter leek de tijd van Bol bij de estafetteploeg met Lieke Klaver en de andere Nederlandse topatleten voorbij, maar niets is minder waar.

"De estafettes zijn heel belangrijk voor mij. Het zit in mijn hart en het is altijd heel bijzonder om met het team te lopen. Als het past in mijn schema en ik het fysiek kan, hoop ik ze te blijven lopen. We weten dat ik met mijn 400 meter horden-trainingen klaar ben om een goede 4x400 meter lopen. Ik denk dat ik met mijn 800 meter-trainingen ook altijd een goede 4x400 meter kan lopen", vertelt Bol tegen de NOS.

Verrassende aankondiging

Dat Bol de overstap maakt naar de 800 meter was een grote verrassing, want ze heeft in het verleden maar zelden die afstand gelopen. De laatste keer dat ze een officiële 800 meter liep, was bij een indoorwedstrijd in 2017. Bol was toen nog maar zestien jaar oud en zette in Dortmund haar persoonlijke record van 2.19,51 neer.

Die tijd is bijna 25 seconden langzamer dan de winnende tijd van de Keniaanse Lilian Odira bij de WK atletiek in Tokio. Bol moet dus nog wat stappen gaan maken om mee te strijden om de prijzen op haar nieuwe onderdeel.

Vriendin is nu grote rivale

Het belooft op persoonlijk vlak hoe dan ook een bijzonder avontuur te worden. De Nederlandse komt op de 800 meter met de Britse Keely Hodgkinson namelijk een goede vriendin tegen. Bol hintte er al eerder op dat ze weleens eenmalig een 600 meter tegen haar zou willen lopen, maar nu gaat ze dus wekelijks de strijd aan met Hodgkinson, die vorig jaar op de Spelen het goud pakte.