Een opvallende move van Femke Bol. De topatlete doet dinsdag mee aan een wedstrijd in Tsjechië en dat belooft een bijzonder moment te worden, want daar doet ze voor de verandering een keertje niet mee aan haar geliefde 400 meter horden. Dat betekent wel dat ze het zwaar gaat krijgen, want ze neemt het in Ostrava op tegen een aantal andere supersterren.

Bol is dit seizoen vooralsnog ongeslagen in de buitenlucht. Ze liep vorige maand in Rabat bij de Diamond League haar eerste wedstrijd van het jaar en was direct de snelste. Dat kunstje herhaalde ze vervolgens bij de FBK Games in Hengelo en vervolgens was ze ook de beste bij de Diamond League in Stockholm.

Ongeloof na beelden topatlete Femke Bol: ‘Zelfs als ze in haar nek hijgen’ Topatlete Femke Bol heeft opnieuw indruk gemaakt tijdens de Diamond League in Stockholm. De Nederlandse liep een stadionrecord op de 400 meter horden (52,11 seconden) en liet opnieuw zien dat ze haar concurrentie de baas is. Voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn diep onder de indruk. In de Sportnieuws.nl-podcast noemen ze haar zelfs ‘de grootste Nederlandse sportvrouw’.

Uitstapje naar normale 400 meter

De topatlete komt dinsdag bij de Ostrava Golden Spike weer in actie. De wedstrijd in Tsjechië is onderdeel van de World Atheltics Continental Tour. Dat is na de Diamond League het tweede niveau in de atletiekwereld. Bol opende het buitenseizoen met drie zeges op de 400 meter horden, maar staat in Tsjechië niet aan de start op dat onderdeel.

In Ostrava staat er geen hordenwedstrijd voor de vrouwen op het programma en dus heeft ze besloten om mee te doen aan de 'normale' 400 meter. Dat is, op de estafettenummers na, de eerste keer sinds de FBK Games van vorig jaar dat ze meedoet aan die discipline.

Stevige concurrentie

Waar de Nederlandse normaal gesproken de zeges aaneenrijgt op de 400 meter horden, wacht haar dinsdag een loodzware opgave om te winnen. Bol krijgt namelijk concurrentie van niemand minder dan Salwa Eid Naser en Natalia Bukowiecka.

Topatlete Femke Bol lacht om nieuwe bijnaam na topprestatie: 'Deze had ik nog niet eerder gehoord' Topatlete Femke Bol heeft na haar nieuwe stadionrecord tijdens de Diamond League in Zweden een nieuwe, toepasselijke bijnaam gekregen. Op Instagram plaatst de Amersfoortse een foto van een armbandje met de lachwekkende bijnaam.

Eid Naser werd in 2019 wereldkampioene en de Bahreinse pakte vorig jaar op de Spelen in Parijs ook nog een zilveren plak. De Poolse Bukowiecka greep toen het brons. De persoonlijke records van beide vrouwen zijn ook beter dan dat van Bol. Eid Naser (48,14) en Bukowiecka (48,90) liepen allebei al eens onder de 49 seconden, maar dat lukte Bol (49,17) nog nooit.

Duplantis ook van de partij

Bol en Eid Naser zijn niet de enige grote sterren in Ostrava. Ook polsstokhoogspringer Armand Duplantis is van de partij. Het is de vraag of hij opnieuw het wereldrecord kan breken. De Zweed sprong eerder deze maand voor eigen publiek in Stockholm over 6,28 meter en dat was alweer de twaalfde keer dat hij het wereldrecord wist te verbeteren. Elke keer verbetert hij het record met precies één centimeter en daar lijkt een strategie achter te zitten.