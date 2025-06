Topatlete Femke Bol heeft opnieuw indruk gemaakt tijdens de Diamond League in Stockholm. De Nederlandse liep een stadionrecord op de 400 meter horden (52,11 seconden) en liet opnieuw zien dat ze haar concurrentie de baas is. Voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn diep onder de indruk. In de Sportnieuws.nl-podcast noemen ze haar zelfs ‘de grootste Nederlandse sportvrouw’.

“Natuurlijk heeft ze weer gewonnen!”, zegt Hoog enthousiast. “Het is haar 26e zege op rij én een stadionrecord.” Van As vult aan: “Ze is zó flexibel en fit. Ik zat te kijken en het gemak en de snelheid waarmee ze loopt… dat is zo mooi om te zien.”

Topatlete Femke Bol geeft duidelijk signaal af met stadionrecord bij Diamond League Stockholm Femke Bol liet zondag bij de Diamond League in Stockholm zien in topvorm te zijn. De Nederlandse topatlete won de 400 meter horden in een nieuw stadionrecord van 52,11 seconden en toonde daarmee aan haar concurrentie in topvorm te verkeren.

Aangepaste techniek

Hoog legt uit dat Bol haar techniek heeft aangepast: “Ze is gaan afzetten met haar andere been, waardoor haar passen beter uitkomen tussen de hordes. Dat ze dat zo snel onder de knie heeft gekregen, laat zien hoe getalenteerd ze is.”

Topatlete Femke Bol lacht om nieuwe bijnaam na topprestatie: 'Deze had ik nog niet eerder gehoord' Topatlete Femke Bol heeft na haar nieuwe stadionrecord tijdens de Diamond League in Zweden een nieuwe, toepasselijke bijnaam gekregen. Op Instagram plaatst de Amersfoortse een foto van een armbandje met de lachwekkende bijnaam.

Wat de twee vooral opvalt is de rust waarmee Bol loopt. “Hoe ontspannen zij is, zelfs als er iemand in haar nek hijgt… die anderen waren echt aan het vechten. Maar zij blijft rustig en mooi rennen”, aldus Hoog.

Van As lacht: “Dat is echt mentaal. Wij zouden ons helemaal gek laten maken.” Ze vertelt hoe ze zelf dit weekend een vijf kilometer liep en in een sprint eindigde omdat iemand haar inhaalde. “Wij hebben nog veel te leren.”

Pijnlijk nieuws voor wereldberoemde rivale Femke Bol, 'zwaar teleurgestelde' coach doet oproep De grootste rivale van Femke Bol loopt tienduizenden dollars mis. Sydney McLaughlin-Levrone is de olympisch kampioene op de 400 meter horden. Haar coach is diep teleurgesteld dat een groot atletiekevenement is gecanceld.

Grootste sportvrouw van Nederland

Hoog is stellig: “Femke Bol is op dit moment de grootste Nederlandse sportvrouw. We hebben veel goede sportvrouwen, maar zij staat er echt bovenuit.”

Van As is het daarmee eens, al noemt ze ook andere toppers: “Demi Vollering en Jutta Leerdam zijn natuurlijk ook geweldig. Maar Bol is zó constant. 26 keer op rij winnen in de Diamond League, dat is ongelooflijk knap.”

Dit is topatlete Femke Bol: Belgische vriend Ben én vriendin Lieke Klaver helpen wereldster door rollercoaster Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Op de Olympische Spelen in Parijs ging ze door een rollercoaster met goud én een mislukte individuele race. Gelukkig heeft ze haar vriend om haar te helpen. Dit is Femke Bol, de 25-jarige topatlete uit Amersfoort.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende sportmomenten. In deze aflevering: Femke Bol’s recordrace, Max Verstappen op het podium in Calgary én Glory 100, waar Rico Verhoeven zijn wereldtitel verdedigde. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: