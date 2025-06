Armand ‘Mondo’ Duplantis blijft verbazen. De Zweedse polsstokhoogspringer verbeterde dit weekend opnieuw zijn eigen wereldrecord: dit keer met één centimeter naar 6,28 meter. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast reageren Ellen Hoog en Naomi van As vol bewondering én met een grote glimlach.

“Ik vind het zó leuk om Duplantis te zien”, begint Hoog. “Hij heeft nu voor de twaalfde keer zijn wereldrecord verbeterd. Wéér één centimetertje erbij. Hij zit inmiddels op 6,28 meter.” Van As vult aan: “En het was z’n eerste sprong van de dag hè? Zijn allereerste poging en hoppa… weer een wereldrecord.”

Strategisch marketingplan

Hoog wijst op de slimme strategie achter zijn prestaties: “Hij doet het ook gewoon heel slim. Elke keer dat hij een wereldrecord springt, krijgt hij een bonus van zijn sponsors én van de bond.”

Van As vraagt zich hardop af: “Zou hij zich dan expres een beetje inhouden vanwege die bonussen?” Waarop Hoog meteen reageert: “Ja! Honderd procent! Elke keer doet hij er precies één centimeter bij.”

Van As vervolgt: “Maar dat vind ik juist zo knap. Dat je dat zó precies kan inschatten. Kan hij daar ook nog een premie voor krijgen?” Het duo schiet in de lach. “Dat denk ik wel”, lacht Hoog. “Maar het is natuurlijk ook ontzettend knap en slim. Hij komt telkens weer in het nieuws, en die video’s van hem gaan direct viraal. Vooral omdat hij na zo’n sprong als een debiel staat te juichen.”

Juichen als een voetballer

Van As beaamt: “Echt hè? Hij viert het gewoon als een voetballer. Shirt uit, rennen, zijn vriendin kussen, iedereen een high five geven… het is echt een one-man-show.” Hoog zegt: “Het is misschien een tikkeltje overdreven, maar we kunnen er wel van genieten.”

Prestaties

De cijfers liegen er niet om. “Hij heeft inmiddels 70 wedstrijden gewonnen en maar vier keer verloren. Dat is gewoon bizar”, zegt Hoog. Van As voegt toe: “En hij is pas 25! Hij kan nog jaren mee. Is polsstokhoogspringen eigenlijk blessuregevoelig? Als je verkeerd neerkomt natuurlijk.” Hoog grapt: “Maar dat doet onze Armand natuurlijk niet.” Het duo barst opnieuw in lachen uit.

Tot slot zegt Hoog: “Hij had als doel om in zijn thuisland Zweden een wereldrecord te springen. Dat heeft hij nu gehaald. Maar geloof mij: hij gaat door tot hij de 6,30 meter aantikt. En dan verzint hij wel weer een nieuw doel. Hij loopt helemaal binnen.”

Beluister de podcast

