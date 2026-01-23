Sydney McLaughlin-Levrone heeft op haar social media prachtig nieuws gedeeld. De Amerikaanse loopster is in verwachting van haar eerste kind. Onder de post reageren collega's uit de sport vol liefde, waaronder ook oud-rivale Femke Bol.

McLaughlin-Levrone is al lange tijd samen met haar man American football-speler Andre Levrone. In 2022 stapten de twee in het huwelijksbootje en nu vieren ze dus een nieuwe mijlpaal. In haar post geeft ze in het bijzijn van een aantal zonnige foto's aan 'een minimens te hebben gemaakt met haar favoriete mens'. "Oh wat hebben we voor jou gebeden en onze gebeden zijn gehoord! Jij bent onze grootste zegening en je bent nu al zo geliefd. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten. Coole ouders komen eraan", vertelt McLaughlin-Levrone vol trots over haar zwangerschap.

Door haar zwangerschap zal McLaughlin-Levrone een tijd niet meer te zien zijn op de atletiekbaan. De specialist op de 400 meter horden koos haar wedstrijden al zeer zorgvuldig uit. McLaughlin-Levrone was lange tijd de enige loopster die Femke Bol kon verslaan. Zo pakte de Amerikaanse in 2020 en in 2024 goud op de Olympische Spelen op het onderdeel 400 meter horden.

Femke Bol

Het feit dat McLaughlin-Levrone door haar zwangerschap voor een periode niet meer zal lopen, is voor Bol geen stiekem voordeel meer. De Nederlandse maakte bekend dat ze zich vanaf dit seizoen zal focussen op de 800 meter, een afstand die haar voormalig concurrente niet loopt op de grote wedstrijden. Op verschillende beelden liet Bol al zien dat ze in Zuid-Afrika vol in training is voor haar eerste seizoen op de 800 meter.

Bol reageerde net als een aantal collega's onder de post van McLaughlin-Levrone. De loopster reageerde: 'Gefeliciteerd', met veel hartjesogen. Ook de Nederlandse atleten Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters reageren met felicitaties onder de post van de Amerikaanse. Ook atlete Keely Hodgkinson en tennisster Coco Gauff reageerden onder het bericht. Het is niet bekend wanneer McLaughlin-Levrone uitgerekend is van haar eerste kindje.