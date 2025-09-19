Sydney McLaughlin-Levrone pakte op het WK atletiek een historische titel op de 400 meter en daar was ze niet alleen zelf blij mee. Haar echtgenote André Levrone was door het dolle heen op de tribune.

De race die McLaughlin-Levrone liep tijdens de 400 meter in Tokio was met recht historisch te noemen. Ze won de finale in een bizarre tijd van 47,78 seconden. Daarmee verbrak ze het wereldrecord en dat terwijl McLaughlin-Levrone eigenlijk gespecialiseerd is in het hordelopen. In de finale van de 400 meter had de Amerikaanse geen tegenstand van Lieke Klaver, omdat de Nederlandse niet door de halve finale kwam.

André Levrone

De loopster heette in het verleden enkel Sydney McLaughlin, tot ze trouwde met haar echtgenoot André Levrone. Hij is net als zijn vrouw een bekende naam in de Amerikaanse sportwereld. Levrone speelde lange tijd als American Football-speler in Virginia. De wide receiver speelde onder andere voor de Carolina Panthers.

Nu probeert Levrone zo veel mogelijk zijn vrouw te volgen en hij leeft dan ook enorm mee op de tribune. De organisatie van de WK in Tokio deelt nu prachtige beelden van de man van McLaughlin-Levrone tijdens de race van zijn echtgenoot in Japan. Te zien is dat Levrone zijn vrouw blijft aanmoedigen en met zenuwen op de tribune zit. Als McLaughlin-Levrone over de finish komt, ontploft haar man van vreugde en schreeuwt hij het uit van blijdschap. Vervolgens zoekt Levrone zijn vrouw op om haar een dikke knuffel te geven.

Femke Bol

McLaughlin-Levrone is al enkele jaren de plaaggeest van Femke Bol in het hordelopen. De 26-jarige Amerikaanse pakte op de Olympische Spelen van 2021 en 2024 het goud op de 400 meter horden. Bol moest tweemaal genoegen nemen met het brons. Op de WK loopt McLaughlin-Levrone niet mee met de 400 meter horden en dus is de Nederlandse nu de absolute topfavoriet.