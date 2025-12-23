Sydney McLaughlin-Levrone, de beruchte plaaggeest van Femke Bol, leeft in grote onzekerheid. De 26-jarige Amerikaanse topatleet krijgt namelijk nog honderdduizenden Amerikaanse dollars van een omstreden atletiekcompetitie. Maar McLaughlin-Levrone lijkt te kunnen fluiten naar haar centen, omdat de competitie op het punt staat financiël om te vallen.

De noodlijdende atletiekstartup, Grand Slam Track (GST), heeft schulden van meer dan 31 miljoen dollar onthuld en waarschuwt dat het 'binnen enkele weken' kan instorten zonder een noodlening met hoge rente van één van zijn belangrijkste geldschieters.

Onzekerheid voor McLaughlin-Levrone

Dit zou rampzalig zijn voor de portemonee van McLaughlin-Levrone. GST heeft namelijk nog een schuld van ruim 350.000 Amerikaanse dollars bij de topatlete. Dit nieuws werd vorige week onthuld door een Amerikaanse rechter.

De competitie, opgericht door olympisch kampioen Michael Johnson, organiseerde dit voorjaar drie evenementen. Ze trokken topatleten aan, waaronder McLaughlin-Levrone, met beloftes van aanzienlijke startgelden en een totale prijzenpot van 12,6 miljoen dollar.

Somber vooruitzicht

De kans is klein dat McLaughlin-Levrone snel geld gaat zien van GST. De competitie ontsnapte eerder dit najaar ternauwernood aan een faillissement toen bestaande investeerders noodfinanciering verstrekten. Hierdoor kon Grand Slam Track atleten ongeveer de helft betalen van wat hen verschuldigd was.

Recente faillissementsaanvragen schetsen een somber beeld van de financiële gezondheid van de competitie. Volgens Front Office Sports zoekt GST nu goedkeuring van de rechtbank voor extra financiering van Winners Alliance, een investeerder die hun financiële reddingslijn is geworden.

Topatleten krijgen nog veel geld

Volgens de aanvragen bedragen de totale verplichtingen van GST ongeveer 31,4 miljoen dollar. Dit omvat ongeveer 11,4 miljoen dollar verschuldigd aan Winners Alliance, 7 miljoen dollar aan atleten en 13 miljoen dollar aan diverse leveranciers.

Uit de documenten van de rechtbank blijkt dat het bedrijf aanzienlijke schulden heeft bij een aantal van de grootste namen uit de atletieksport.

Sydney McLaughlin-Levrone: $356.250

Gabby Thomas: $249.375

Kenny Bednarek: $225.000

Josh Kerr: $218.750

Marileidy Paulino: $211.875

Alison dos Santos: $190.625

Melissa Jefferson-Wooden: $190.625

Plaaggeest Femke Bol

McLaughlin-Levrone was voor Bol jarenlang de plaaggeest op de 400 meter horden. Zo won de Amerikaanse tweemaal de gouden medaille op de Olympische Spelen op dat onderdeel, beide keren vlak voor de neus van Bol.

De Nederlandse hoeft in de verdere toekomst waarschijnlijk geen rekening meer te houden met de ijzersterke McLaughlin-Levrone. Bol gaat zich vanaf komend jaar namelijk focussen op een nieuwe afstand; de 800 meter. Een onderdeel waar de 26-jarige Amerikaanse vooralsnog niet actief op is.