Femke Broeders-Bol is dit jaar een revelatie in de atletiekwereld. De Nederlandse maakte vorig jaar de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter. Daar boekte ze vorige week een enorm succes. Trots vertelt ze hoe een heel bijzonder persoon met haar meeleefde.

Het verhaal rondom Broeders-Bol is bekend. De 26-jarige won bijna alles wat er te winnen viel op de 400 meter horden en besloot het roer om te gooien. Eind vorig jaar maakte ze bekend dat ze voortaan op de 800 meter wil schitteren. Dat lukt haar in haar debuutjaar behoorlijk goed.

Broeders-Bol strijdt met wereldtop

In veel races bleef ze in de buurt van wereldtoppers als Audrey Werro en Keely Hodgkinson. Tijdens de EK in Birmingham leverde het haar brons op. Ook tijdens Diamond League-wedstrijden imponeert ze. Vorige week in Lausanne leverde dat een prachtig Nederlands sportmoment op.

Broeders-Bol liep namelijk de iconische toptijd van Ellen van Langen uit de boeken. Zij liep tijdens de Spelen van 1992 in Barcelona naar goud in een tijd van 1.55.54. Die tijd evenaarde Broeders-Bol in Birmingham al, maar dook daar 34 jaar na de gouden race van Van Langen ook onderdoor. De nationale toptijd staat nu op 1.55.41.

Reactie Ellen van Langen

In gesprek met Athletics Weekly laat Broeders-Bol weten hoe Van Langen reageerde op haar record. Het atletiekicoon was zelf niet in Lausanne, maar kreeg het nieuws uiteraard wel mee. "Het moment dat ik in Lausanne mijn telefoon weer had, videobelde ik met haar. Ik heb het", zo memoreert ze aan dat moment.

Donderdag loopt Broeders-Bol weer een Diamond League en dan is Van Langen er wel fysiek bij aanwezig. "Ze zei dat het zo speciaal was dat we het record ook even samen in handen hadden. Want hoe groot is die kans? Ze is heel blij, heel trots en heel enthousiast. Het is heel fijn om haar als mentor te hebben en deze reis met haar te delen."

Van Langen vertelde zelf vorige week dat ze het record van Broeders-Bol aan zag komen. "Ik vind het heel mooi. Femke en ik hebben best veel contact over de 800 meter. Dan is het ook gewoon heel erg leuk dat het zo goed gaat. Stilletjes vond ik het ook leuk dat we het record samen gehad hebben. Dat was heel bijzonder, ook al was het maar een week."

Broeders-Bol weer in actie

Broeders-Bol komt donderdagavond in actie. De 800 meter voor vrouwen begint om 21.41 uur in Zürich. Daar treft ze onder meer Europees kampioene Werro. Hodgkinson is er niet bij. Zij liet weten dat haar lichaam nog niet is hersteld van de EK atletiek.