Femke Broeders-Bol kwam donderdagavond bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich weer in actie. Voor de Nederlandse atlete stond er in de Zwitserse stad op de 800 meter veel op het spel, want op haar onderdeel was er twee keer zoveel prijzengeld te verdienen als normaal bij een overwinning. Broeders-Bol verpulverde haar eigen toptijd en loopt daardoor flink binnen, al liep ze het megabedrag net mis.

Broeders-Bol is sinds dit jaar niet meer actief op de 400 meter horden, maar op de 800 meter. Die switch vergaat haar vooralsnog erg goed, want ze maakt het hele jaar al flinke stappen. Ze won eerder deze maand al brons op de EK en liep vorige week bij de Diamond League in Lausanne zelfs het iconische Nederlandse record van Ellen van Langen uit de boeken.

De tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden liep donderdag opnieuw in Zwitserland en in Zürich doet ze voor de vierde keer dit jaar mee aan een wedstrijd in de Diamond League. Bij haar vorige drie optredens werd ze elke keer tweede. In Parijs en Lausanne was Europees kampioene Audrey Werro te snel en in Londen bleef olympisch kampioene Keely Hodgkinson Broeders-Bol voor.

In Zürich beloofde een zinderende strijd te worden, want ook Lilian Odira en Georgia Hunter-Bell zijn van de partij. Die twee werden vorig jaar op de WK in Tokio nog eerste en tweede. Broeders-Bol versloeg Odira vorige week in Lausanne, maar trof Hunter-Bell nog niet eerder. Hodgkinson was absent.

Broeders-Bol liep een geweldige race. Met 1.54,71 verpulverde ze haar persoonlijke en nationale toptijd van een week geleden. Achter Werro, die 1.53.70 noteerde. De tweede plaats leverde Broeders-Bol een extra mooi zakcentje op

Twee keer zoveel prijzengeld

In de Zwitserse stad stond er naast de prestige ook veel geld op het spel. In de Diamond League worden er bij elke wedstrijd een aantal onderdelen aangewezen die de status 'Diamond+' krijgen. Op die disciplines ligt er twee keer zoveel prijzengeld dan normaal klaar voor de winnaar. De 800 meter bij de vrouwen heeft die status gekregen in Zürich.

Voor de winnares lag er liefst 20.000 dollar klaar. Die eer ging dus naar Werro. De bedragen voor de andere klasseringen blijven wel hetzelfde. De tweede plaats levert 6.000 dollar op, zoals bij andere Diamond League-wedstrijden ook het geval is. Broeders-Bol is dus omgerekend 5.150 euro rijker.

Ook Nadine Visser won een paar duizend euro. Zij werd derde op de 100 meter horden en dat was goed voor 4000 dollar (3430 euro).