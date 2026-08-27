De atletiekwereld keek er erg naar uit, een nieuwe strijd tussen dé drie wereldtoppers op de 800 meter. Audrey Werro, Femke Broeders-Bol en Keely Hodgkinson zouden het tegen elkaar opnemen in Zürich, maar de Britse is afgehaakt. Werro ligt daar niet wakker van.

De 24-jarige Hodgkinson is olympisch kampioene en wordt al lange tijd gezien als dé vrouw die het wereldrecord op de 800 meter weer eens zou kunnen verbeteren. Dat staat al sinds 1983(!) op 1.53,28, gelopen door de Tsjecho-Slowaakse Jarmila Kratochvílová. Dit seizoen is het echter de 22-jarige Werro die met 1.53,80 het dichtst in de buurt kwam.

Broeders-Bol is bezig aan haar eerste jaar op de 800 meter en liep vorige week in Lausanne het Nederlandse record van Ellen van Langen (1992) uit de boeken met een tijd van 1.55,41. De drie vrouwen zorgen er zo voor dat de 800 meter in korte tijd een van de populairste onderdelen van de atletiektoernooien is geworden.

Afwezigheid Keely Hodgkinson

Hodgkinson liet deze week weten er in Zürich niet bij te kunnen zijn. "Helaas is het lichaam nog niet helemaal klaar om te racen na de EK", aldus de populaire Britse. "We hebben de beslissing genomen om deze race over te slaan en ons klaar te maken voor de volgende. Jammer dat ik het moet missen. Hopelijk zie ik jullie volgend jaar!"

Reactie Audrey Werro

Werro kreeg op de persconferentie in aanloop naar de Diamond League in Zürich de vraag of ze eerlijk kon zeggen wat haar reactie op de afwezigheid van Hodgkinson was.

“Ik had volgens mij geen enkele reactie", reageerde de Zwitserse met een lachje. "Want ja, zo is het leven. Ik weet dat sommige atleten heel erg moe zijn na het EK. Het is altijd zwaar om daarna weer aan de slag te gaan. Het zou natuurlijk nog leuker zijn geweest als ze erbij was geweest. Maar het is geen probleem.”

Femke Broeders-Bol

Werro neemt het donderdagavond wel op tegen onder anderen Broeders-Bol. De Europees kampioene ging tijdens het persmoment ook nog in op de opmars van de Nederlandse dit seizoen.