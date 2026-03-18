Topatlete Femke Broeders-Bol ligt er enige tijd uit met een vervelende blessure. Desondanks blijft het leven van een topsporter altijd in het teken staan van trainen. De rappe atlete geeft op haar social media een inkijkje in haar revalidatie. Dat doet ze op een nieuwe manier.

Broeders-Bol zal de komende tijd niet in actie komen. De atlete uit Amersfoort kampt namelijk met een hardnekkige voetblessure, waardoor rennen lastig wordt. Het dwingt haar wel tot nieuwe manieren om fit te blijven.

Revalidatie

Op haar eigen Instagram-account deelt Broeders-Bol een collage aan foto's. "Revalidatiefoto's. De voet versterken door middel van alternatieve oefeningen. Dankbaar voor het fantastische team om me heen", zo luidt de tekst bij het bericht.

Op de foto's valt te zien dat de 26-jarige atlete allerlei verschillende manieren heeft om weer fit te worden zónder dat het haar voet belemmert. Zo probeert ze voorzichtig te rennen, binnen op een loopband. Verder stapt Broeders-Bol vooral veel op de fiets. Ogenschijnlijk zijn het zware trainingen, daar één van de foto's haar toont hangend boven een vuilnisbak.

Man Ben Broeders

In de story op haar Instagram vertelt ze bovendien dat ze haar kersverse man, de Vlaamse Ben Broeders, zo gek heeft gekregen om een rondje met haar mee te fietsen. "Ik heb zelfs Ben kunnen overhalen voor een ritje", schrijft ze daarbij. Even later gevolgd door: "Het blijft bij één ritje."

Rentree

Met de motivatie en gemoedstoestand van de meervoudig wereldkampioen zit het dus wel goed. Wel ligt er nog een wekenlange revalidatie op haar te wachten. "We liggen op schema. Als alles normaal blijft verlopen, loopt Femke in mei haar volgende wedstrijd", zo vertelde bondscoach Laurent Meuwly daar eerder over in gesprek met NU.nl. "Stel dat ze over een maand nog steeds last heeft van haar voet, dan zal haar rentree een paar weken later zijn."

WK indoor en estafette

Door haar vervelende blessure moet Broeders-Bol wel de komende eindtoernooien aan zich voorbij laten gaan. Zo mist ze de WK indoor in Polen van komend weekend. Ook moet ze verstek laten gaan bij de WK estafette in Botswana. Door vooral veel rust te nemen hoopt ze zich zo goed mogelijk voor te bereiden op haar nieuwe afstand. Sinds dit seizoen richt de Amersfoortse zich op de 800 meter.