De WK indoor komen te vroeg voor Femke Broeders-Bol. De geblesseerde atlete moet in Polen verstek laten gaan vanwege hardnekkige pijn aan haar voet. Nu meldt de atletiekbond dat ze ook op de WK estafette niet zal starten.

De Nederlandse Atletiekunie stuurt een groep van dertig sprinters naar de WK estafette begin mei in Botswana. Lieke Klaver, Jonas Phijffers, Minke Bisschops en Elvis Afrifa zijn de blikvangers in de ploeg. Femke Broeders-Bol, olympisch kampioene gemengde estafette en in het bezit van tal van mondiale estafettemedailles op de 4x400 meter, ontbreekt. Broeders-Bol richt zich op de 800 meter, haar nieuwe afstand.

Revalidatie

Momenteel is Broeders-Bol nog volop aan het revalideren, waardoor het nog maar de vraag is of ze überhaupt aanwezig kan zijn op het toernooi in Afrika. "We liggen op schema. Als alles normaal blijft verlopen, loopt Femke in mei haar volgende wedstrijd", zo meldt bondscoach Laurent Meuwly in gesprek met NU.nl. "Stel dat ze over een maand nog steeds last heeft van haar voet, dan zal haar rentree een paar weken later zijn." De 26-jarige atlete wil zich na haar revalidatie niet overbelasten en zou in Afrika dus alleen de 800 meter lopen.

Het grote doel van de Nederlandse sprinters in Gaborone is kwalificatie voor de estafettenummers 4x100 en 4x400 op de WK atletiek van 2027 in Peking. De gemengde estafetteploegen willen zich ook plaatsen voor het eerste World Athletics Ultimate Championship. Dat toernooi in september in Boedapest is voorbehouden aan olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League-winnaars. Het prijzengeld bedraagt een slordige 10 miljoen dollar.

Kwalificatie

"De World Relays vormen de beste kans om die kwalificatie vroegtijdig veilig te stellen zodat we niet hoeven te wachten op de laatste wedstrijden", zegt bondscoach Laurent Meuwly in een persbericht.

"Dat geeft ons de ruimte om de resterende toernooien te gebruiken om verschillende opties te testen. Kwalificatie is onze absolute prioriteit. Natuurlijk zullen we, als er een podiumkans ontstaat, er alles aan doen om die te grijpen, maar dat blijft ondergeschikt."

WK indoor

Door haar blessure is Broeders-Bol er in ieder geval niet bij tijdens de WK indoor in Torún, Polen. Eerder zorgde de Amersfoortse al voor succes na haar overstap naar de 800 meter. In haar eerste wedstrijd racete ze het oude Nederlandse record uit de boeken. Er zit bovendien nog genoeg speling in, al wordt dat dus pas later dit seizoen.