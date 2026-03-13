Met Lieke Klaver en Femke Bol in de gelederen hoorde Nederland de afgelopen jaren standaard tot de favorieten op de 4 x 400 meter estafette, maar op de WK indoor later deze maand in Polen moet de Nederlandse ploeg het zonder Bol gaan doen. Klaver vindt dat uiteraard jammer, maar ziet ook een mooie uitdaging voor de andere vrouwen.

Bol was er twee jaar geleden nog bij toen Nederland op de WK indoor goud wist te winnen met de estafetteploeg, maar deze keer zal ze ontbreken. De topatlete switchte met ingang van dit jaar naar de 800 meter. Desondanks wil ze waar mogelijk wel mee blijven doen aan de estafette, maar een blessure gooide roet in het eten.

Klaver gaat Bol zeker missen, maar wil niet bij de pakken neer gaan zitten door haar afwezigheid: "We missen een sterke speelster en we missen ook Cathelijn Peeters, die is al een tijdje geblesseerd. Maar het is ook wel een hele mooie uitdaging om met dit team, wat waarschijnlijk de komende tijd gewoon het estafetteteam zal worden, eens te kijken van: wat kunnen wij en hoe gaan we aan de rest van de wereld laten zien dat we het met deze nieuwe vier kunnen? We vertegenwoordigen Nederland en dat is het belangrijkste."

Bouwen richting de Winterspelen

De 27-jarige Klaver is met afstand de meest ervaren loopster van het team en gebruikt ook de Spelen van 2028 in Los Angeles om de anderen te motiveren. "Het is niet omdat er nu twee hele goede speelsters wegvallen, dat wij maar moeten settelen voor geen medaille of alleen een finaleplaats. Nee, we gaan nu gewoon laten zien dat dit ons team is. Dit is Nederland en we gaan er gewoon voor. En dan kunnen we ook bouwen naar over twee jaar, want we weten ook niet hoe het er dan uitziet."

Ondanks dat ze het richting haar ploeggenotes gebruikt, is het niet zo dat Klaver nu al de hele tijd bezig is met de volgende Spelen. "We hebben daarvoor nog een WK. We hebben dit jaar ook gewoon nog outdoor een EK. Ik werk echt naar een toernooi toe en niet van Spelen tot Spelen. Dat duurt zo lang."

WK indoor 2026

Naast Klaver maken ook Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg, Nina Franke, Elisabeth Paulina en Madelief van Leur deel uit van de Nederlandse estafetteploeg op de WK indoor, dat van vrijdag 20 tot en met zondag 22 maart duurt. Vier van die zes zullen uiteindelijk samen op de baan staan. De Nederlandse vrouwen moeten zich op de slotdag van het toernooi in de middag zien te plaatsen voor de finale, die vervolgens in de avond wordt gelopen.