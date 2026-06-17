Femke Broeders-Bol heeft met haar outdoordebuut op de 800 meter in het Tsjechische Ostrava indruk gemaakt op haar concurrentie en coach Laurent Meuwly. Ze koos voor een 'dappere' tactiek in haar race. "Het is echt nog nooit vertoond."

Broeders-Bol is bij haar outdoordebuut op de 800 meter in het Tsjechische Ostrava tweede geworden in een tijd van 1.57,13. De wedstrijd werd gewonnen door de Zwitserse Audrey Werro in een razendsnelle 1.54,45. Met haar tijd is Bol ruim anderhalve seconde langzamer dan het Nederlands record dat Ellen van Langen tijdens haar gouden olympische race in Barcelona in 1992 noteerde.

'We hadden twee opties'

Bol liep in de eerste ronde op de derde plaats in het spoor van Werro. In de rug van Werro schoof ze op naar plek twee. Ze wist lang in het spoor van de Zwitserse te blijven, maar moest haar in de laatste bocht laten gaan. "We hadden twee opties”, zei Meuwly over die tactiek tegen De Telegraaf. "Meegaan met Werro en dus de eerste ronde in 56 seconden lopen of minder hard vertrekken en dan tempomaker worden voor de eerste groep."

"We hebben gekozen voor het eerste en het is heel dapper dat Femke dit aandurfde. Het is echt nog nooit vertoond dat een atlete op haar eerste serieuze 800 meter zo’n snelle eerste ronde liep", vertelt hij. "Maar bij zo’n debuut weet je dan ook dat je het in de tweede ronde erg zwaar krijgt. Vergeet niet dat ze bij haar eerste keer meteen tegen de allerbeste van dit moment loopt. Ik vond nog dat Femke heel lang kon bijblijven.”

Indrukwekkend resultaat

Het resultaat is indrukwekkend, zeker gezien de ervaring van Werro. Die liep haar honderdste race op de 800 meter. "Terwijl Femke dit gevoel nog nooit heeft gehad. Dus het is helemaal volgens verwachting dat ze op het laatste stuk wat moest toegeven. Femke staat met deze tijd nu vierde op de jaarlijst en dat is heel bijzonder."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover