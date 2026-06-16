Topatlete Femke Broeders-Bol heeft dinsdagmiddag voor een knappe prestatie gezorgd. De vrouw die vorig jaar overstapte naar de 800 meter liet zich van haar beste kant zien tijdens een belangrijke wedstrijd in Tsjechië. De Nederlandse kwam tevreden als tweede over de streep.

Het verhaal van Broeders-Bol is bekend. De Nederlandse topatlete boekte jarenlang successen op de 400 meter horden en 4x400 meter estafette, maar besloot vorig jaar het roer volledig om te gooien. Ze ruilde de 400 horden in voor de 800 meter (zonder horden), een afstand waar ze jarenlang geen aandacht aan had besteed.

In februari liep ze in Frankrijk haar eerste wedstrijd over 800 meter tijdens een indoorevenement. De Nederlandse won meteen in een Nederlands indoorrecord, maar kende daarna problemen. Een pijnlijke pees zorgde voor een vroegtijdig einde van haar indoorseizoen.

Broeders-Bol slaagt voor test

In het Tsjechische Ostrava stond haar eerste échte test over 800 meter op het programma. Daar trof Broeders-Bol de Zwitserse Audrey Weero, die vorig week de op twee na snelste tijd ooit liep en olympisch kampioene Keely Hodgkinson klopte. De Britse ontbrak in Tsjechië.

De Nederlandse zag vanaf de start Werro heel hard vertrekken en hield haar keurig bij in de eerste ronde. Op de laatste 200 meter werd het verschil toch wat groter, maar Broeders-Bol rende desalniettemin sterk. Ze kwam tot 1:57.13, uiteraard een persoonlijk record. Alleen Ellen van Lange en Sifan Hassan waren namens Nederalnd ooit sneller. Werro rende overigens 1:54.45.

Direct na afloop stond een tevreden Broeders-Bol heel kort voor de camera. "Dit was heel cool", liet ze weten. "Ik heb het naar mijn zin gehad."

Andere Nederlanders in Ostrava

Broeders-Bol was niet de enige landgenote die in het atletiekstadion verscheen. Samuel Chapple werd keurig tweede op de 1000 meter. Nadine Visser wist de 100 meter horden te winnen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover