Toen Femke Bol nog de 400 meter horden liep, had ze eigenlijk maar één vaste concurrente: Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse is momenteel met zwangerschapsverlof. Ze postte enkele foto's op haar socials van haar babybuik en die vallen in de smaak.

Zowel Bol als Sydney McLaughlin-Levrone zijn trouwens een andere kant op gegaan. Bol richt zich nu op de 800 meter vlak, terwijl de olympisch kampioene uit de Verenigde Staten juist kortere nummers gaat opzoeken, zoals de 200 meter. Vorig jaar maakte ze bij de WK atletiek al een uitstapje naar de 400 meter vlak, die ze ook won.

Zwanger

Sydney McLaughlin-Levrone is getrouwd met de American footballspeler Andre Levrone. De twee maakten begin dit jaar bekend dat de topatlete zwanger is. Vanzelfsprekend staat de sport daardoor nu op een laag pitje bij de Amerikaanse.

In een fotoreeks op Instagram laat ze zien dat de twee genieten van hun vrije tijd. Ze zijn in de weer met paarden, houden romantisch elkaars hand vast in de natuur en op de slotfoto legt Andre Levone zijn hand om de bolle buik van zijn geliefde.

Coco Gauff

De intieme en persoonlijke plaatjes wekken veel bewonderende reacties op van andere grootheden in de sport. Onder meer tenniskampioene Coco Gauff heeft een hartje uitgedeeld aan de post. Kolbi Roper schrijft: "In deze gekke wereld is julile liefdesverhaal zo schattig. Het geeft me hoop."

Max Verstappen

In mei was McLaughlin-Levrone te gast in de paddock bij de Formule 1-race in Miami. Via beelden op haar Instagramverhaal is te zien dat ze op bezoek was in de pitbox van Max Verstappen. Naast de Amerikaanse topatlete waren er toen ook andere celebraties op bezoek bij Verstappen, zoals Jimmy Fallon en DJ Khaled.

McLaughlin-Levrone was lang dé plaaggeest van Broeders-Bol. De 26-jarige Amerikaanse greep tot tweemaal toe de olympische gouden medaille over 400 meter horden weg voor de neus van de Nederlandse. Ook behaalde McLaughlin-Levrone tweemaal olympisch goud op de 4x400 meter estafette en kroonde ze zich vijfmaal tot wereldkampioen.

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