Ze hebben dezelfde voornaam, allebei een olympisch gouden medaille en sinds hun eerste ontmoeting kunnen ze het ook nog eens uitstekend met elkaar vinden. Zondag dook topschaatsster Femke Kok op bij de FBK Games in Hengelo om haar naamgenoot Femke Broeders-Bol aan te moedigen bij haar eerste 800 meter voor Nederlands publiek. Kok werd bepaald niet teleurgesteld.

Kok zag van dichtbij hoe Broeders-Bol in de openingsronde het tempo van landgenote Lisanne de Witte volgde en haar moment afwachtte. Toen De Witte van kop afging, nam Broeders-Bol met nog dik 300 meter te gaan het initiatief en liet ze haar kenmerkende verwoestende finish zien. Ze finishte in 1.57,42 en vierde de zege uitbundig.

Op de tribune kon Kok het nauwelijks geloven. Via haar Instagram Story liet de schaatsster weten wat ze van de prestatie vond van haar naamgenote: 'The Queen.' Broeders-Bol zelf was na afloop vol ongeloof. "Als je me een jaar geleden had verteld dat ik na de overstap hier zou winnen, dan had ik je niet geloofd", zei ze tegenover de NOS.

Eerste ontmoeting bij concert

De band tussen de twee Nederlandse sportsterren is nog pril. Kok en Broeders-Bol kwamen elkaar voor het eerst tegen bij een uitverkocht concert van Suzan en Freek in het GelreDome in Arnhem. "Het voelt wel raar, want ik heb het idee dat ik haar al best lang ken", vertelde Kok daarover. "Het klikte wel echt heel erg goed."

Dat de twee een klik hadden is niet zo verrassend. Naast dezelfde voornaam hebben Kok en Broeders-Bol ook veel meer gemeen. Beiden zijn ze olympisch kampioen: Kok won afgelopen februari goud op de 500 meter tijdens de Winterspelen in Milaan, terwijl Broeders-Bol in Parijs 2024 goud pakte met de gemengde estafetteploeg.

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i Femke Kok moedigt naamgenoot Femke Broeders-Bol aan tijdens haar 800 meter. ©Instagram

Femke Kok richting pijlen op EK

Broeders-Bol werkt nu toe naar het EK atletiek in augustus. Ondanks een zware blessure aan haar pees die haar voorbereiding op het outdoorseizoen doorkruiste, zit ze duidelijk weer op de goede weg. "Ik ben nu toch goed in vorm. Maar ik kan nog wel meer snelheid krijgen. Ik had dat niet verwacht, dus het is heel leuk."

Femke Kok

Ook Kok kijkt intussen alweer vooruit. Na haar gouden medaille op de 500 meter en zilver op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan is de topschaatsster met Team Reggeborgh volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het schaatsjaar gaat voor de Nederlandse toppers van start op 30 oktober met het World Cup kwalificatietoernooi in Thialf.

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